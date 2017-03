The Kelly Family auf Tour: 50.000 Tickets sind schon weg

Was für ein Comeback! Die Kelly Family begeistert nach wie vor die Massen, wie der Vorverkauf für "We Got Love - Die Tournee 2018" beweist. Bereits innerhalb der ersten Stunden wurden rund 50.000 Tickets verkauft, wie der Veranstalter Semmel Concerts am Montag mitteilte. Der Hype um die singende Familie ist trotz 13 Jahren Pause ungebrochen.

Bereits die Konzerte in der Dortmunder Westfalenhalle, die im Mai 2017 stattfinden werden, waren im Herbst 2016 in Rekordzeit restlos ausverkauft. Erstmals seit 1999 gehen The Kelly Family 2018 wieder auf große Arena-Tournee durch Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit im Gepäck, das neue Album "We Got Love" , das am 24. März erscheint.