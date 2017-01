The Kelly Family: Neues Album kommt schon im März

Erst vor wenigen Wochen ließ die Kelly Family die Bombe platzen, dass sie fast in Vollbesetzung für einige Konzerte auf die Bühne zurückkehren wolle. Schon jetzt sind die drei für Mai geplanten Auftritte in Dortmund ausverkauft. Wer nicht dabei sein kann, der kann ab dem 17. März zumindest neue Musik der Kelly Family hören. Dann soll nämlich das frische Album "We Got Love" erscheinen, das ab dem 25. Januar auch vorbestellt werden kann.

"Hallo ihr Lieben, wir sind nach so vielen Jahren endlich wieder zusammen im Studio und nehmen gemeinsam ein neues Album auf", schreibt die Kelly Family auf ihrer offiziellen Facebook-Seite. Auf "We Got Love" sollen sich neben Neuaufnahmen ihrer größten Hits auch "tolle neue Songs und [...] einige Überraschungen" finden.

Warum ein neues Album?

Gleichzeitig erklärt die Kelly Family, was sie zu dem Schritt bewogen hat, ein neues Album aufzunehmen. "Als die drei für Mai geplanten Konzerte in der Dortmunder Westfalenhalle so schnell ausverkauft waren, hat uns das ganz schön umgehauen. Wir haben erst dadurch wirklich begriffen, wie wichtig es für so viele Menschen ist, dass wir wieder zusammen Musik machen", heißt es bei Facebook. "Jetzt sind wir im Studio und tun genau das. Es ist ein Wahnsinnsgefühl wieder miteinander zu singen und zu musizieren, Gänsehaut pur!"