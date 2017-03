The Kelly Family: Der Nachwuchs verzaubert beim Comeback

Der Auftritt von Helene Fischer (32, "Farbenspiel" ) mit drei Songs aus ihrem neuen Album war nicht das einzige Highlight in Florian Silbereisens TV-Show "Schlagercountdown - Das große Premierenfest". Die Kelly Family ("We Got Love" ) lieferte einen Comeback-Auftritt ab, der ganz viel Nostalgie versprühte. Außerdem durften die Kinder der Bandmitglieder ihr Gesangstalent unter Beweis stellen - und stahlen ihren Eltern damit prompt die Show.

Ein neuer, kleiner Engel

Ignatius "Iggi" Kelly, der dreizehnjährige Sohn von Patricia Kelly (47), sang den Hit "Every Baby" . Die Mama war sichtlich hingerissen und sagte nach dem Auftritt: "Ich bin so stolz, einfach so stolz auf Iggi, er hat für seinen Traum gekämpft, er wollte das und er hat es geschafft." Bühnenerfahrung im TV hat Iggi bereits. Er trat 2017 bei "The Voice Kids" auf, schied jedoch im Halbfinale aus.

Angelo Kellys elfjährige Tochter Emma sang mit ihrem Papa "An Angel" . "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl", erklärte der 35-Jährige im Gespräch mit Moderator Florian Silbereisen. Vor allem diesen Song zu performen sei "ganz, ganz besonders". Emmas weißes Kleid und ihre klare Stimme ließen alle Fanherzen dahinschmelzen.

"Einfach wunderschön und Gänsehaut pur"

Mit dem zuckersüßen Nachwuchs ging der Auftritt der eigentlichen Band fast unter. Doch auf dem offiziellen Facebook-Account überschlagen sich die Fans fast mit positiven Rückmeldungen. "Da kamen die Erinnerungen wieder hoch... und auf einmal war man wieder 8...", ist dort zu lesen. Auch diese Dame ist restlos begeistert: "Es war sooooo toll. Wie früher! Einfach wunderschön und Gänsehaut pur." Ein weiterer Fan schreibt: "Ihr wart phänomenal! Ich freue mich so sehr dass ihr wieder da seid. Das lange Warten hat für uns Fans ENDLICH ein Ende! Euer Auftritt hat mir eine Gänsehaut nach der anderen beschert."

Die ersten Comeback-Konzerte, die im Mai 2017 in der Dortmunder Westfalenhalle stattfinden werden, waren im Herbst 2016 in Rekordzeit restlos ausverkauft. Auch der Vorverkaufsstart für die Tour 2018 mobilisierte die Massen: Innerhalb der ersten Stunden wurden rund 50.000 Tickets verkauft, wie der Veranstalter Semmel Concerts mitteilte. Der Hype um die singende Familie ist trotz 13 Jahren Pause ungebrochen.