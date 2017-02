The Hellacopters-Gitarrist Robert Dahlqvist ist tot

Traurige Nachricht aus Schweden: Der Gitarrist der legendären Rock'N'Roll-Band The Hellacopters ("High Visibility" ), Robert "Strängen" Dahlqvist, ist im Alter von nur 40 Jahren verstorben. Das bestätigte die Band via Facebook. Es sei schwer, Worte dafür zu finden. Zu den Umständen des Todes ist bislang noch nichts bekannt.

The Hellacopters lösten sich bereits im Jahr 2008 auf. Die ersten Erfolge feierte das Quartett in den frühen 90er-Jahren und schafften auch in den USA den Durchbruch. Ihren letzten Auftritt hatte die Band während eines einmaligen Revivals zum 20-jährigen Jubiläum im Juni 2016.