"The Biggest Loser"-Coach Mareike Spaleck: Ihre acht besten Workouts

"The Biggest Loser" startet am Sonntag (16:50 Uhr, Sat. 1) in eine neue Staffel. Neun Kandidatenpaare mit einem Gesamtgewicht von 2664,30 Kilo kämpfen darum, ihr massives Übergewicht endlich und ein für alle Mal in den Griff zu bekommen. Unterstützt werden sie dabei auch in diesem Jahr wieder von Mareike Spaleck. Die Personal-Trainerin feierte 2016 als Coach bei "The Biggest Loser" Premiere und verhalf prompt ihren Kandidaten Ali auf das Siegertreppchen. Um spektakuläre 86,4 Kilo konnte er sein Gewicht reduzieren. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät die 30-Jährige ihre acht besten Work-Outs.

1. Klassisches Krafttraining



Schon mit leichten Gewichten lassen sich effektiv Muskeln aufbauen

Foto:Goran Bogicevic/Shutterstock.com

"Nichts formt den Körper besser als unsere Muskulatur. Fette schmelzen, Knorpel, Sehnen, Bänder und Gelenke werden gestärkt und somit ist Krafttraining auch eine Verletzungsprophylaxe."

2. Seilspringen



Seilspringen: Einfach und sehr effektiv

Foto:lzf/Shutterstock.com

"Verbrennt nicht nur super viele Kalorien, sondern auch das zentrale Nervensystem klinkt sich ein und wird beansprucht."

3. High Intensity Interval Training (HIIT-Training)



Mit dem HITT-Training purzeln die Pfunde

Foto:El Nariz/Shutterstock.com

"Absolute Leistungssteigerung und durch den Nachbrenneffekt verbrennt der Körper auch nach Beenden des Workouts noch Kalorien."

4. Kettlebelltraining



Kettlebells bringen reichlich Abwechslung in den Trainingstrott

Foto:wavebreakmedia/Shutterstock.com

"Die Kugeln lassen sich sehr individuell einsetzen und es entstehen daraus tolle abwechslungsreiche Workouts. Kraft, Koordination, Explosivität und Cardioleistung werden gestärkt."

5. Crossfit



Mit Crossfit lassen sich alle Muskeln trainieren

Foto:Denis Kornilov/Shutterstock.com

"Ein sehr intensives Training. Nur Vorsicht, dass die Ausführung nicht leidet, denn häufig geht es darum, immer mehr zu schaffen und dann kommt die Trainingstechnik häufig zu kurz. Daher besser in kleinen Gruppen oder Einzelcoachings machen."

6. Calisthenic Training



Calisthenic Training: Ganz einfach mit dem eigenen Körpergewicht trainieren

Foto:Undrey/Shutterstock.com

"Training und Gymnastik mit dem eigenen Körpergewicht. Mega funktionell und herausfordernd. Vor allem weckt es den Ehrgeiz."

7. Poledance



Poledance hat sich längst als ernstzunehmender Sport etabliert

Foto:Vyshedko/Shutterstock.com

"Hat sich mittlerweile gut etabliert und wenn man es richtig akrobatisch macht, ist es wirklich sehr anstrengend. Ein super Ganzkörpertraining. Dazu auch noch Fun-Factor für diejenigen, die gerne tanzen."

8. Friction Training



Friction Training: Das Gleiten über die Flowin-Matte macht rundum fit

Foto:Vlad Teodor/Shutterstock.com

"Das Training mit Reibungswiderstand. Ideal für eine starke Bauch-und Rumpfmuskulatur. Es ist gelenkschonend und die Intensität lässt sich selbst steuern."