Terror in Stockholm: Königsfamilie zeigt sich schockiert

Die schwedische Königsfamilie hat mit großer Bestürzung auf die mögliche Terror-Attacke in der Hauptstadt Stockholm reagiert. Das ließ König Carl XVI. Gustaf in einem kurzen Statement auf der offiziellen Homepage des Königshauses mitteilen. Man wüsste derzeit noch nichts Genaues über die Hintergründe und Ausmaße des Vorfalls, verfolge aber die weitere Entwicklung. In ihren Gedanken sei die gesamte königliche Familie bei den Opfern und ihren Familien.

Am Freitagnachmittag raste ein offenbar gestohlener Kleinlaster in eine Menschenmenge in Stockholm und tötete dabei mindestens drei Menschen und verletzte zahlreiche weitere. Die Behörden sprechen derzeit von einem Anschlagsverdacht. Genauere Informationen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.