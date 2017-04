Tennis-Queen Serena Williams offenbar zum ersten Mal schwanger!

Erst im Dezember hatte Serena Williams (35) ihre Verlobung mit Alexis Ohanian (33), dem Gründer der Online-Plattform Reddit, verkündet. Am Dienstag hat der Tennis-Star von der Deutschen Angelique Kerber wieder die Führung in der Weltrangliste übernommen. Und trotzdem könnte es bald eine brandneue Nummer Eins in Williams' Leben geben. Denn allem Anschein nach ist die Spitzensportlerin zum ersten Mal schwanger.

Auf Snapchat postete die 35-Jährige ein beinahe eindeutiges Selfie: Im quietschgelben Badeanzug scheint Williams ein kleines Bäuchlein in die Kamera zu halten. Auch die Bildunterschrift würde passen. "20 Wochen" lautet sie kurz und knapp.

Das US-Promiportal "TMZ" erhielt zwar auf Nachfrage von Williams Sprechern keine offizielle Bestätigung für die Schwangerschaft. Dafür bekräftigten Informanten aus dem Umfeld der Tennis-Queen, die Vermutungen seien korrekt. Tatsächlich könnte die Schwangerschaft auch zeitlich Sinn machen: Rund 17 Wochen liegt die Verlobung mit Ohanian zurück. Vielleicht war also ein positiver Schwangerschaftstest der Anlass für das Heiratsversprechen.