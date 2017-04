TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDF: Honigfrauen: Verrat im Paradies, Drama

Maja (Sonja Gerhardt) und Catrin (Cornelia Gröschel) haben am Plattensee zarte Bande geknüpft: Catrin gibt dem Werben ihres Zelt-Nachbarn Rudi (Franz Dinda) nach, und Maja umgarnt den ungarischen Hotelbesitzer Tamás (Stipe Erceg). Aber auch diese beiden Männer haben ihre Geheimnisse: Tamás organisiert unter der Hand Fluchthilfe in den Westen, und Rudi, nicht nur treuherzig, sondern maximal linientreu, interessiert sich für alles, was in dem verbotenen Hotel passiert. Für die Mädchen verliert der so unbeschwert begonnene Urlaub endgültig seine Leichtigkeit. Catrin, stets loyal, empfindet Majas Handeln als Verrat.

20:15 Uhr, ProSieben, Interstellar, Sci-Fi

In nicht allzu ferner Zukunft beginnt die Erde zu kollabieren, der Klimawandel zeigt sich mit all seinen Konsequenzen. Das Leben aller ist bedroht und die menschlichen Lebensweisen haben begonnen, den Planeten zu vernichten. Der ehemalige Astronaut Joe Cooper (Matthew McConaughey) und seine Kollegin Dr. Amelia Brand (Anne Hathaway) nehmen Reisen durch Weltall-Wurmlöcher und damit verbundenen Konsequenzen auf sich, um das menschliche Überleben zu sichern.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

Heute tritt Steffen Henssler auf den Comedian Chris Tall, und die Schauspieler Jessica Ginkel und Timur Bartels. Henssler gilt als nahezu unschlagbar, doch die prominenten Kontrahenten machen ordentlich Dampf und werden von hochkarätigen Koch-Coaches in der Sendung unterstützt. Ob schließlich Promi oder Profi ein Preisgeld für den guten Zweck absahnt, entscheidet die kritische Jury.

20:15 Uhr, RTL, Asterix im Land der Götter, Digitaltrickkomödie

Caesar versucht weiterhin Gallien von den Römern besetzen zu lassen, doch ein kleines Dorf leistet unverdrossen Widerstand. Um endlich ans Ziel zu gelangen, heckt der machtgierige Feldherr einen besonders perfiden Plan aus. Er errichtet genau vor der Nase des gallischen Dorfes eine Trabantenstadt, in der er nur so vor sittenlosen Römern wimmelt. Doch sein Vorhaben, Asterix und Co mit der Aussicht auf schnöden Mammon zur Aufgabe zu bewegen, scheint wieder nicht von Erfolg gekrönt, denn das kleine gallische Volk hat ja noch seinen Zaubertrank.

20:15 Uhr, RTL II, Scary Movie, Teeniehorrorparodie

Die Studentin Drew wird in ihrem Haus von einem maskierten Mann gejagt und anschließend getötet. Als ihre Freunde am nächsten Tag von dem Mord erfahren, glauben sie es hätte etwas mit einem bizarren Unfall vor genau einem Jahr zutun: Cindy (Anna Faris), Brenda (Regina Hall), Buffy (Shannon Elizabeth), Greg (Lochlyn Munro), Ray (Shawn Wayans) und Bobby (Jon Abrahams) hatten an Halloween letzten Jahres versehentlich einen Mann überfahren. Jetzt stehen sie alle auf der Abschussliste des durchgedrehten Killers und müssen nacheinander dran glauben. Als nur noch Cindy überlebt, macht sie sich zusammen mit dem Sheriff auf die Suche nach dem Mörder.