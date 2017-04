TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDF: Chaos-Queens: Die Braut sagt leider nein, Liebeskomödie

Als ihr Freund Alex (Stephan Luca) ihr urplötzlich einen Heiratsantrag macht, fällt Elisabeth "Elli" Jensen (Adina Vetter) aus allen Wolken. Sie will keinesfalls heiraten, sie hasst Hochzeiten! Aber sie will Alexander auch nicht verlieren. Und so lässt sie sich wohl oder übel doch auf das Abenteuer "Ehe" ein. Während Alex sich um sein frisch gewonnenes Bauprojekt kümmert, managt Elli sämtliche Fragen des gemeinsamen Zusammenlebens. Alex hat immer weniger Zeit für sie - soll so eine gemeinsame Zukunft aussehen? Elli beschleichen Zweifel.

20:15 Uhr, VOX: Grill den Henssler, Kochshow

Heute misst sich Steffen Henssler mit den Ex-"Dschungelcamp"-Bewohnern Marc Terenzi, Hanka Rackwitz und Florian Wess. Der Hamburger Koch-King gilt als nahezu unschlagbar, doch die prominenten Kontrahenten machen ordentlich Dampf und werden von hochkarätigen Koch-Coaches in der Sendung unterstützt. Ob schließlich Promi oder Profi ein Preisgeld für den guten Zweck absahnt, entscheidet die kritische Jury.

20:15 Uhr, RTL: Die Schlümpfe 2, Real- und Trickkomödie

Der Zauberer Gargamel entführt Schlumpfine, um über sie an die Formel der schlumpfigen Zauberkräfte zu gelangen. Die schockierten Schlümpfe wollen Schlumpfine retten. Dazu müssen sie aber in die Welt der Menschen eintreten, was noch nie ein Schlumpf zuvor getan hat. Gelingt es ihnen, sich in der irdischen Welt zurechtzufinden und mit den menschlichen Freunden Patrick und Grace aus New York ihre Schlumpf-Freundin zu retten?

20:15 Uhr, RTL II: The Place Beyond The Pines, Thrillerdrama

Als der talentierte Motorradstuntfahrer Luke (Ryan Gosling) seine Ex-Affäre Romina (Eva Mendes) wiedertrifft und von ihr erfährt, dass er mit ihr einen einjährigen Sohn hat, kündigt er seinen Job auf dem Jahrmarkt. Luke will für seinen Sohn sorgen und fängt an, zusammen mit einem Partner Banken auszurauben. Als bei einem seiner Raubzüge etwas schiefgeht, sieht der ehrgeizige Polizist und Familienvater Avery Cooper (Bradley Cooper) seine Chance auf eine Beförderung gekommen. Jahre später treffen die mittlerweile jugendlichen Söhne der beiden aufeinander und merken, wie stark das Schicksal ihrer Väter sie verbindet.

20:15 Uhr, ProSieben: Der Hobbit: Eine unerwartete Reise, Fantasy

Der Hobbit Bilbo Beutlin (Martin Freeman) begibt sich - nach Anweisung des Weisen Gandalf (Ian McKellen) - mit 13 Zwergen und dem Krieger Thorin auf eine Mission: Sie müssen das verlorene Zwergenkönigreich Erebor aus den Fängen des Drachen Smaug befreien. Der bewacht das Reich und den dort verborgenen Schatz bis heute. Auf ihrer Reise müssen sie vielen Gefahren trotzen. Als Bilbo auf das unbekannte Wesen Gollum trifft, weiß er nicht, wie sehr ihn das nachhaltig beeinflussen wird.