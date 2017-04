TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, VOX: Grill den Henssler, Kochshow

In verschiedenen Kochrunden machen sich Steffen Henssler und drei wagemutige Promis wie immer gegenseitig mächtig Dampf. Die Stars erhalten dabei Unterstützung von Kochgrößen wie Christian Lohse, Ralf Zacherl, Mario Kotaska, Ali Güngörmüs und Stefan Marquard. Der ehrgeizige Profikoch ist bei der Zubereitung der für ihn unbekannten Gerichte indes auf sich alleine gestellt! Punkte vergeben nach jedem Kochgang wieder Manager und Genießer Reiner Calmund sowie der vielfach ausgezeichnete Star-Sommelier Gerhard Retter. Außerdem muss zukünftig auch der geschulte Gaumen von Sterneköchin Maria Groß verzückt werden.

20:15 Uhr, ZDF: Rosamunde Pilcher: Die versprochene Braut, Romanze

Andrew Christie (Jochen Schropp) leitet mit seiner Ehefrau Nell (Denise Zich) das "The Dolphin Hotel" in Cornwall, das bisher vor allem bei Flitterwöchnern immer sehr beliebt war. Leider geht das Geschäft immer schlechter. Nell würde lieber ein Hotel in der Sonne leiten und verlässt ihren Mann, als dieser davon nichts wissen will. Das weckt Andrews Kampfgeist. Er kommt auf die Idee, sein Hotel auf dem indischen Markt anzubieten. Durch die kleine Notlüge, er sei mit einer Inderin verheiratet, kann er den Reiseveranstalter Nigel Hayes überzeugen, das Angebot zu vermarkten. Doch bevor Hayes zusagt, möchte er Mrs. Christie kennenlernen. Kurzentschlossen bittet Andrew das Zimmermädchen Rajani Sharma (Collien Ulmen-Fernandes), seine Ehefrau zu spielen.

20:15 Uhr, RTL: Thor - The Dark Kingdom, Superheldenaction

Jahre nachdem die Truppen vom Götterreich Asgard Malekith und seine dunklen Elfen entmachtet haben, entdeckt die Astrophysikerin Jane Foster (Natalie Portman) durch Zufall eine mysteriöse Substanz - die Energiequelle der Elfen -, die plötzlich Besitz von ihr ergreift. Um Jane zu helfen, holt sie ihr Beschützer Thor (Chris Hemsworth) in seine Welt nach Asgard. Jedoch ist auch Malekith (Christopher Eccleston), der Herrscher der dunklen Elfen, auf der Suche nach Jane. Er will die enormen Kräfte der Energiequelle dazu missbrauchen, Asgard zu zerstören und die Kontrolle über das gesamte Universum zu erlangen.

20:15 Uhr, RTL II: Two Night Stand, Liebeskomödie

Die frisch getrennte Megan (Analeigh Tipton) wagt zum ersten Mal einen One Night Stand mit ihrer Onlinebekanntschaft Alec (Miles Teller). Als sie am nächsten Morgen noch vor dem Frühstück verschwinden will, bemerken beide, dass sie die Wohnung nach einem heftigen Schneesturm nicht verlassen können. Und so wird aus einer Nacht ein längerer Aufenthalt als geplant.

20:15 Uhr, ProSieben: Need for Speed, Action

Auto-Mechaniker Tobey (Aaron Paul) hat nicht nur ein Händchen für kaputte Motoren, sondern auch einen ausgesprochenen Bleifuß. Seine Leidenschaft für illegale Straßenrennen teilt Tobey mit dem Ex-NASCAR-Rennfahrer Dino Brewster (Dominic Cooper). Die beiden tun sich zusammen, um Tobeys Werkstatt vor dem Pleitegeier zu retten, doch Dino linkt seinen Freund und lässt ihn verhaften. Nach Jahren im Gefängnis kehrt Tobey zurück und will nur eines: Rache.