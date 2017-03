TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDF, Chaos-Queens: Für jede Lösung ein Problem, Komödie

Gerri (Katharina Wackernagel) mag nicht mehr. Mit Mitte 30 ist sie immer noch Single, und das, obwohl sie mehrfach versucht hat, via Partnervermittlungen den Richtigen an Land zu ziehen. Als sie dann auch noch ihren heißgeliebten Job verliert, will sie sich stilvoll ins Jenseits befördern. Vorher aber rechnet sie ab. In diversen Abschiedsbriefen sagt sie allen endlich mal so richtig die Meinung: ihrer Mutter, ihrer Schwester, ihrem Vermieter, ihrem Chef. Dumm nur, dass dann der Selbstmord nicht klappt. Entsetzt starrt Gerri auf den selbst verursachten Scherbenhaufen - und beginnt nachzudenken...

20:15 Uhr, VOX, Das perfekte Promi Dinner - Dschungel-Spezial, Kochwettstreit

Fischaugen, Truthahnhoden und Rattenschwänze - richtig lecker fanden die diesjährigen Kandidaten von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" die Spezialitäten im australischen Dschungel nicht. Ob Nicole Mieth, Markus Majowski, Alexander "Honey" Keen, Gina-Lisa Lohfink und Florian Wess selbst jedoch mehr Geschmack beweisen können, stellt VOX beim Dschungel-Spezial von "Das perfekte Promi Dinner" auf die Probe. Wie werden die Stars ihre kulinarische Prüfung in der heimischen Küche meistern?

20:15 Uhr, RTL, 96 Hours - Taken 3, Action

Nachdem der fürsorgliche Familienvater und Ex-CIA-Agent Bryan Mills (Liam Neeson) bereits seine Tochter Kim und seine Ex-Frau und große Liebe Leonore aus den Fängen skrupelloser Gangster befreien musste, gerät er jetzt selbst ins Fadenkreuz der Polizei. Als er Leonore ermordet in ihrer Wohnung auffindet, wird er für die Polizei zum Hauptverdächtigen. Dank seiner scharfsinnigen Fähigkeiten als ehemaliger Agent, gelingt ihm nur knapp vor seiner Verhaftung die Flucht. Es beginnt ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel zwischen Mills und dem hartnäckigen Polizeiinspektor Franck Dotzler (Forest Whitaker).

20:15 Uhr, ProSieben, Kein Ort ohne Dich, Romanze

Sophia (Britt Robertson) versteht nicht recht, was ihre Freundinnen an Cowboys finden - bis sie ihr erstes Rodeo besucht. Dort macht der Reiter Luke (Scott Eastwood) schwer Eindruck auf die Kunststudentin. Als dieser ihr auch noch seinen Hut schenkt, ist es um Sophia geschehen. Doch in wenigen Wochen steht ihr Umzug nach New York bevor... Die Lebenserinnerungen von Witwer Ira (Alan Alda) geben dem jungen Paar die Kraft, an ihre Liebe zu glauben.

20:15 Uhr, RTL II, American Pie, Highschoolkomödie

Die vier Freunde Jim (Jason Biggs), Oz (Chris Klein), Kevin (Thomas Ian Nicholas) und Finch (Eddie Kaye Thomas) gehen auf die High School und stehen kurz vor ihrem Abschluss. Da gibt es nur ein kleines Problem: Keiner der Jungs hatte je Sex und auf keinen Fall wollen sie die Schule als Jungfrauen verlassen. Also schließen sie einen Pakt: Jeder von ihnen muss seine Unschuld bis zum Abschlussball verloren haben. Jim versucht sein Glück bei der schönen Austauschschülerin Nadia (Shannon Elizabeth). Jedoch stolpert er nur von einem Fettnäpfchen in das nächste...