TV-Tipps am Sonntag

Zum Staffelfinale von "Kitchen Impossible" (VOX) tritt Tim Mälzer gegen Tim Raue an. Dorfhelferin Katja kümmert sich in "Frühling - Nichts gegen Papa" (ZDF) um einen verzweifelten Jungen. In "Django Unchained" (ProSieben) begibt sich ein ehemaliger Sklave auf einen Rachefeldzug.