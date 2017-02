TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, RTL: Die Bestimmung - Insurgent, Sci-Fi-Action

Nach der Ermordung ihrer Eltern und der Machtergreifung der skrupellosen Ken-Anführerin Jeanine Matthews (Kate Winslet) ist Tris (Shailene Woodley) mit ihrem Freund Four (Theo James) auf der Flucht. Die Stadt Chicago ist mittlerweile von der Außenwelt abgeschnitten und die Menschen wurden nach ihren Fähigkeiten in fünf Gruppen aufgeteilt: Candor (die Freimütigen), Altruan (die Selbstlosen), Ferox (die Furchtlosen), Ken (die Gelehrten) und Amite (die Friedfertigen). Tris und Four gehören keiner dieser Gruppen an und werden von Jeanine als gefährliche Feinde angesehen, die es zu vernichten gilt.

20:15 Uhr, Sat.1: The Voice Kids, Castingshow

Bei "The Voice Kids" dürfen die jüngsten Gesangstalente zeigen, was sie können. In Blind Auditions überzeugen sie die Jury nur mit ihrer Stimme. Die Coaches sind Mark Forster, Nena, Larissa und Sasha. Hat sich ein Coach für ein Talent entschieden - oder ein Talent für einen Coach, falls es mehrere Jurymitglieder begeistern konnte - stehen Gesangstraining und schließlich die Battles mit den Teams der anderen Coaches an. Wer kann schließlich im Finale "The Voice Kids" für sich entscheiden?

20:15 Uhr, ProSieben: Gone Girl - Das perfekte Opfer, Thriller

An ihrem fünften Hochzeitstag verschwindet Amy Dunne (Rosamund Pike) spurlos. Ihr Ehemann Nick (Ben Affleck), der eigentlich als perfekter Ehemann galt, gerät schnell ins Visier der Ermittlungen. Während der polizeilichen Recherchen verstrickt sich der ehemalige Journalist immer mehr in ein Netz aus Lügen - doch Nick besteht auf seine Unschuld. Als das Tagebuch von Amy auftaucht, wendet sich plötzlich das Blatt.

20:15 Uhr, RTL II: Der große RTL II Promi-Curling-Abend, Show

18 Promis, die freiwillig den Boden schrubben? Das gibt es nur bei "Der große RTL II Promi-Curling-Abend"! In Mönchengladbach treten sechs Teams in der Trendsportart Curling gegeneinander an und kämpfen um die Krone. Wer erweist sich als Talent am Besen und wer scheitert auf dem Curling-Feld? Promis wie Pietro Lombardi, die Jungs vom "Trödeltrupp" oder die Crew von "Köln 50667" lassen den Curling-Stein flitzen und spielen in der großen Live-Show um die Curling-Krone.

20:15 Uhr, VOX: Kitchen Impossible: Roland Trettl vs. Christian Lohse, Kochduell

Roland Trettl, der Koch, der wohl wie kein Zweiter seiner Zunft die Welt bereist hat, muss nach Bad Oeynhausen, wo ihn etwas typisch Westfälisches erwartet. Doch bevor er mit seiner eigentlichen Aufgabe anfangen darf, muss Roland noch einen kleinen Abstecher in die traditionelle Kunst des Brotbackens machen. Christian Lohse wird dagegen ins wunderbare Venedig geschickt. Dort muss er nicht nur die Besonderheit eines italienischen Klassikers erkennen, sondern es auch schaffen sich in der Kunst der "Cucina Mamma", der Küche wie von Mama, zu behaupten.