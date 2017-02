TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, RTL, It Takes 2 - Das große Finale, Musikshow

Noch vier Prominente treten zum großen Gesangswettstreit an. Unterstützt werden sie heute nicht nur von Tom Gaebel, Christina Stürmer und Gil Ofarim: Im großen Finale von "It Takes 2" treten die Prominenten sowohl in einem Duett mit ihrem Profilehrer als auch mit einem Gaststar auf: US-Star Matt Simons, Deutsch-Rocker Heinz Rudolf Kunze, Deutsch-Pop-Poet Laith Al-Deen und Newcomer Wincent Weiss unterstützen je einen Finalisten auf ihrem Weg zum Sieg.

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Liebesreigen in Samlund, Liebesfilm

Jeder in Schweden kennt Sylvies (Anja Knauer) Kummertanten-Kolumne "Liebe Gute Greta". Sie gibt ihren Lesern zwar Tipps für alle Lebenslagen. Doch bei ihr selbst versagen alle Ratschläge. Denn nach einer Scheidung zieht sie mit ihrer stark pubertierenden Tochter Hannah (Jule-Marleen Schuck) zurück in ihre Heimat. Auf der Fähre nach Samlund trifft sie den charmanten Sven, und es funkt gewaltig. Doch es stellt sich heraus: Sven (Ole Eisfeld) ist der neue Freund ihrer Schwester Linnea (Nikola Kastner).

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible: Tim Raue vs. Meta Hiltebrand, Kochshow

Mit lauter Fragezeichen im Kopf gestaltet sich bereits Tim Raues Einkauf in Marrakesch als Herausforderung für ihn und seine exklusive Garderobe. Der Einkauf der Zutaten ist nichts für schwache Nerven, vor allem da Tim auf dem Markt in Marrakesch nicht die Umstände wiederfindet, die er gewohnt ist. Eine hochanspruchsvolle Aufgabe wartet auch auf Meta Hiltebrand in Südkorea. Sie muss zwei Gerichte von Jung Sik Yim im angesagtesten Restaurant des Landes nachkochen. Chefkoch Jung Sik ist nicht nur der beste Koch des Landes, sondern auch noch ein guter Freund von Tim Raue und somit bestens über die Fähigkeiten von Meta Hiltebrand informiert.

20:15 Uhr, ProSieben, Tammy - Voll abgefahren, Komödie

Tammy (Melissa McCarthy) gerät an den Rande eines Nervenzusammenbruchs, als sie ihr Auto zu Schrott fährt, ihren Job verliert und erfährt, dass ihr Mann eine Affäre hat. Kurzerhand beschließt sie, ihr bisheriges Leben hinter sich zu lassen und macht sich auf den Weg zu ihrer Oma Pearl (Susan Sarandon), um sich deren Wagen zu leihen. Doch die stellt Tammy das Auto nur unter zwei Bedingungen zur Verfügung: Pearl darf mitkommen und bestimmt, wohin die Reise geht.

20:15 Uhr, RTL II, Der Mandant, Kriminaldrama

Mickey Haller (Matthew McConaughey) ist Strafverteidiger in Los Angeles, der die Lücken des Rechtssystems geschickt ausnutzt, um für seine Klienten gute Deals auszuhandeln. Eines Tages soll er den Millionärssohn und Playboy Louis Roulet (Ryan Phillippe) verteidigen. Roulet, dem Vergewaltigung und versuchter Mord an einer Prostituierten vorgeworfen wird, beteuert seine Unschuld. Mickey glaubt Roulet, obwohl es ihm sonst absolut egal ist, ob seine Mandanten unschuldig sind oder nicht. Nachforschungen fördern jedoch erschreckende Informationen zutage. Mehr und mehr bringt dieser Fall nicht nur Haller selbst, sondern auch seine Familie in Gefahr.