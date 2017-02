TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDF: Fluss des Lebens - Geboren am Ganges, Melodram

Robert (Janek Rieke) reist mit seiner Mutter (Gaby Dohm) nach Varanasi, um die Tochter seiner verstorbenen Schwester bei der Leihmutter Parvati (Pegah Ferydoni) abzuholen. Doch als er ankommt, ist Suri (Margarita Novopavlovskaya) verschwunden. Widerwillig begibt sich Robert mit Parvati in ein Boot, da sie zu wissen glaubt, wo Suri ist. Als Robert das kleine Mädchen für einen kurzen Moment sieht, ändert sich für ihn alles: Vor ihm steht das Ebenbild seiner toten Schwester. Was für Robert eher als eine Pflichterfüllung begann, wird plötzlich zu einer Herzensangelegenheit: Er muss seine Nichte retten.

20:15 Uhr, VOX: Kitchen Impossible - Tim Mälzer vs. Hans Neuner, Kochshow

Tim Mälzer kehrt zurück nach Portugal. Diesmal muss er nach Lissabon, die für ihn wohl schönste Stadt der Welt. Von seinem Kontrahenten und ausgezeichneten Experten für die Küche Portugals, Hans Neuner, bekommt Tim den echten Geschmack Portugals aufgetischt. Tim sieht sich mit einem blutigen Hahn und dem wohl süßesten Dessert konfrontiert, dass er jemals probiert hat. Mit großen Augen läuft indessen Hans durch die pulsierenden Straßen und Gassen Tel Avivs. Als ihm ein Teppichhändler völlig überraschend die Box überreicht, staunt Hans nicht schlecht über ihren Inhalt: Eier in Tomatensoße mit Brot? Was will ihm Tim Mälzer damit sagen?

20:15 Uhr, ProSieben: Jack Ryan: Shadow Recruit, Thriller

Afghanistan-Heimkehrer Jack Ryan (Chris Pine) sehnt sich nach Ruhe und nimmt deshalb einen Büro-Job an der Wall Street an. Doch sein neuer Chef, der CIA-Agent William Harper (Kevin Costner), hat anderes mit ihm vor. Ryan soll einen Terror-Anschlag verhindern, mit dem ein Oligarch im Auftrag der russischen Regierung die US-Wirtschaft lahmlegen will. Als Undercover-Agent macht sich Ryan auf den Weg nach Moskau. Dort muss er lernen, dass er niemandem vertrauen kann.

20:15 Uhr, Sat.1: The Voice Kids, Castingshow

Bei "The Voice Kids" dürfen die jüngsten Gesangstalente zeigen, was sie können! In Blind Auditions überzeugen sie die Jury nur mit ihrer Stimme. Hat sich ein Coach für ein Talent entschieden - oder ein Talent für einen Coach, falls es mehrere Jurymitglieder begeistern konnte - stehen Gesangstraining und schließlich die Battles mit den Teams der anderen Coaches an. Wer kann schließlich im Finale "The Voice Kids" für sich entscheiden?

20:15 Uhr, RTL II: Wie ausgewechselt, Bodyswitchkomödie

Dave (Jason Bateman) und Mitch (Ryan Reynolds) sind zwei Freunde, die so verschieden sind, wie man nur sein kann. Der eine ist Anwalt in einer namhaften Kanzlei, verheiratet mit einer zauberhaften Frau und Vater von drei Kindern. Der andere ist ein Single ohne Arbeit und ohne Sorgen, der keine Verpflichtungen hat. Doch für beide scheint das Leben des anderen ein Traum zu sein und eines Abends wünschen sie sich genau das. Als sie dann plötzlich nach einer durchzechten Nacht in einen Brunnen pinkeln, tauschen sie auf unerklärlich Weise die Körper.