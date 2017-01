TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, Das Erste: Frühling - Schritt ins Licht, Dramödie

Die gehörlosen Holzschnitzer Elisabeth (Saskia Vester) und Hans Lohmeyer (Ottokar Lehrner) haben in ihrer Tochter Inga (Cordula Zielonka) ihr Tor zur Welt. Als Elisabeth angefahren wird, ist die Unterstützung von Dorfhelferin Katja (Simone Thomalla) nötig. Durch Zufall entdeckt Katja, dass Inga in Wahrheit eine begnadete Sängerin ist. Doch warum hat die junge Frau ihre Begabung vor ihren Eltern und vor dem Rest der Welt geheim gehalten? Katja ermutigt Inga, ihren Weg zu gehen und verhilft ihr in der Frühlinger Kirchengemeinde zum ersten öffentlichen Auftritt seit der Kindheit.

20:15 Uhr, VOX: Kitchen Impossible: Tim Mälzer vs. Maria Groß, Kochshow

Es wird geschwitzt und geschimpft. In "Kitchen Impossible" gehen die Besten der deutschsprachigen Koch-Zunft für den richtigen Geschmack an ihre Grenzen. Im Wettstreit der Spitzenköche stellt sich Tim Mälzer heute mit Maria Groß scheinbar unlösbaren kulinarischen Herausforderungen. Mälzers erste Herausforderung führt ihn in Tschechiens Hauptstadt Prag, wo er die imposante Schönheit der Metropole einen Moment genießen darf. Maria Groß' erste Aufgabe führt sie dagegen nach Ungarn. Sie kennt weder Land noch Leute, lässt sich jedoch vollkommen unvoreingenommen auf das Abenteuer ein.

20:15 Uhr, RTL II: Die Trauzeugen, Komödie

Der Brite David (Xavier Samuel) lernt im Urlaub mit der Australierin Mia (Laura Brent) die Liebe seines Lebens kennen. Ohne sich besser zu kennen, beschließen die beiden, schnellstmöglich zu heiraten. Da David selber keine Familie hat, reist er mit seinen drei besten Kumpels Tom (Kris Marshall), Graham (Kevin Bishop) und Luke (Tim Draxl) zur Hochzeit nach Australien. Kaum angekommen wird schnell klar, dass Davids chaotische Freunde und Mias reiche Familie nicht so ganz auf einer Wellenlänge liegen.

20:15 Uhr, ProSieben: Planet der Affen: Revolution, Sci-Fi-Drama

Zehn Jahre nachdem die Menschheit durch ein Virus dezimiert wurde, leben die durch Genmanipulation hochintelligenten Affen unter der Führung von Caesar (Andy Serkis) in einer riesigen Kolonie bei San Francisco. Zu einem ersten blutigen Zusammentreffen mit Menschen kommt es, als eine Expeditionsgruppe um den Ingenieur Malcolm (Jason Clarke) ein altes Wasserkraftwerk auf dem Territorium der Affen in Betrieb nehmen will. Um einen Krieg zu vermeiden, lässt Caesar sie gewähren. Doch seine hasserfüllte "rechte Hand" Koba (Toby Kebbell), der früher von den Menschen gequält wurde, stachelt seine Artgenossen zum Kampf auf.

20:15 Uhr, kabel eins: Die größten Reisetrends 2017, Reportage

Die Deutschen haben in den vergangenen Jahren so viel Urlaub gemacht wie noch nie. Doch Terror und Flüchtlingskrise haben die Reisenden verunsichert. Welche Länder sind sicher und wo verbringt die Mehrheit 2017 ihre Ferien? Wie viel Geld gibt man durchschnittlich für eine Reise aus - Kategorie Camping, Fernreise oder Kreuzfahrtschiff? Experten wie Peter Giesel geben Tipps und zeigen, was in diesem Jahr besonders boomen wird.