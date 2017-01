TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, RTL: It Takes 2, Musikshow

In der zweiten Folge von "It Takes 2" treten die Prominenten jeweils mit ihrem Profilehrer im Duett auf. ESC-Gewinnerin Conchita (28), der spanisch-deutsche Popsänger Álvaro Soler (25) und der irisch-amerikanische Sänger, Musiker und Komponist Angelo Kelly (34) bewerten die Performances und vergeben Punkte an die Gesangstalente, so dass ein Ranking entsteht. Die oberen Plätze sind sicher in der nächsten Show dabei, die unteren drei befinden sich in der "Gefahrenzone". Über ihren Verbleib entscheiden die Studiozuschauer per geheimem Voting.

20:15 Uhr, ProSieben: Pompeii, Katastrophenfilm

Im Jahr 79 n. Chr. lebt Milo (Kit Harington) als versklavter Gladiator in Londinium. Eines Tages wird er von einem Sklavenhändler in die Gladiatorenschule in Pompeji gebracht. Auf seinem Weg dorthin begegnet er Cassia (Emily Browning), der Tochter des Staatsoberhaupts von Pompeji. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Als Milo seinen ersten Gladiatorenkampf in der Arena bestreitet, bricht der Vesuv aus. Er muss fliehen, doch nicht ohne Cassia.

20:15 Uhr, Super RTL: Bandidas, Westernkomödie

Glück ist zwei jungen Frauen in Mexiko in den 1880er Jahren nicht vergönnt. Sara (Salma Hayek) verliert ihren Vater durch die kriminellen Machenschaften einer New Yorker Bank und deren Handlanger Tyler Jackson (Dwight Yoakam). Dieser enteignet die mexikanischen Bauern, um deren Land für den Eisenbahnbau zu nutzen. Dabei brennt er auch die Farm von Maria (Penélope Cruz) und ihrer Familie nieder. Da das Leben es nicht gut mit ihnen meint, nehmen Sara und Maria ihr Schicksal von nun an selbst in die Hand. Aus den ungleichen Leidensgenossinnen wird von nun an ein Team, welches sich selbst und den enteigneten Bauern helfen will - durch Banküberfälle.

20:15 Uhr, arte: Der Pate, Mafiaepos

New York 1945: Der aus Sizilien stammende Don Vito Corleone (Marlon Brando) alias "Der Pate" ist einer der mächtigsten Mafiabosse New Yorks. Im Namen der konkurrierenden Mafiafamilie Tattaglia schlägt ihm der Gangster Sollozzo (Al Lettieri) eine Partnerschaft im Rauschgifthandel vor, die Don Vito jedoch zurückweist. Sollozo beschließt daraufhin, Don Vito ermorden zu lassen. Der Pate überlebt den Anschlag jedoch schwer verletzt. Um seinen Vater zu rächen, erschießt Michael (Al Pacino), Vitos jüngster Sohn, den Drogenhändler Sollozzo und den korrupten Polizeibeamten McCluskey (Sterling Hayden) und muss daraufhin nach Sizilien fliehen.

22:20 Uhr, ProSieben: Krieg der Götter, Fantasyaction

König Hyperion (Mickey Rourke) ist in "Krieg der Götter" auf der Suche nach einem sagenumwobenen Bogen, der übermenschliche Kraft verleiht. Mit Hilfe der Waffe will er die Titanen aus der Unterwelt befreien, sich an den Göttern des Olymps rächen und die Menschheit zerstören. Da Göttervater Zeus (Luke Evans) sich nicht ins Schicksal der Menschen einmischen darf, schickt er den sterblichen Krieger Theseus (Henry Cavill) gegen Hyperion in den Kampf.