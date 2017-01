TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, RTL: It Takes 2, Musikshow

Was, die können auch singen? In der neuen 5-teilligen Musikshowreihe, die von Daniel Hartwich und Neuentdeckung Julia Krüger moderiert wird, treten neun Prominente zum großen Gesangswettstreit an. Bisher kannte man sie nur als Schauspieler, Fernsehkoch, Sportler oder Comedian. Jetzt zeigen die Promis, dass sie auch singen können. Doch wer ist der oder die Beste? Mit dabei sind u.a. Schauspielerin Mimi Fiedler, Weltmeister im Gewichtheben Matthias Steiner, Schauspielerin Rebecca Siemoneit-Barum, Sternekoch Kolja Kleeberg und Profitänzerin Isabel Edvardsson.

20:15 Uhr, ProSieben: Transcendence, Science-Fiction-Drama

Dr. Will Caster (Johnny Depp) arbeitet mit Herzblut daran, einen denkfähigen und zugleich zu Emotionen befähigten Computer zu erschaffen. Doch die Gruppe R.I.F.T. will einen solchen technischen Fortschritt verhindern und schießt aus Protest mit einer radioaktiv verseuchten Kugel auf ihn. Kann seine geliebte Frau Evelyn (Rebecca Hall) ihn retten, indem sie sein Gehirn, in den von ihm entwickelten Computer hochlädt?

20:15 Uhr, Sat.1: Duell der Stars - Die SAT.1-Promiarena, Show

Drei Fußball-Ikonen (Stefan Effenberg, David Odonkor, Thorsten Legat) treffen auf drei Boulevard-Stars (Claudia Effenberg, Jorge Gonzalez, Sila Sahin). In Action-, Strategie- und Pult-Spielen kämpfen sie um bis zu 100.000 Euro. Dabei werden sie von 50 Familien in ihrem Publikumsblock angefeuert und unterstützt. Die Familien machen das nicht ohne Grund: Wenn ihr Promi-Team gewinnt, wird die Gewinnsumme unter ihnen aufgeteilt.

20:15 Uhr, RTL II: Vorbilder?!, Komödie

Die befreundeten Chaoten Danny (Paul Rudd) und Wheeler (Seann William Scott) werden zu 150 Sozialstunden bei einem Mentorenprogramm für Kinder und Jugendliche verurteilt. Allerdings läuft das gesamte Programm aus dem Ruder. Durch Dannys Zutun wird sein Schützling aus dem Reich seines mittelalterlichen Rollenspiels verbannt und auch Wheeler verliert sein Problemkind auf einer abendlichen Party. Es stellt sich die Frage, wer hier wem beim Erwachsenwerden hilft.

20:15 Uhr, VOX: Promi Shopping Queen, Stylingshow

Das Motto in Berlin und Österreich: Schnapp' dir ein Teil deines Mitstreiters und kombiniere es zu deinem perfekten Outfit! Thomas Maximilian Held, Larissa Marolt, Silvia Schneider und Prinzessin Maja v. Hohenzollern lassen sich auf das Fashion-Abenteuer ein - zu den gleichen Bedingungen wie die Protagonisten der täglichen Staffel: Ein kompletter Look zu einem bestimmten Motto bestehend aus Outfit, Schuhen, Accessoires, Haaren und Make-up muss innerhalb von vier Stunden her - und er darf nicht mehr als 500 Euro kosten.