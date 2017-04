TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Das Erste: Paarduell XXL, Quizshow

In amüsanten Spielen messen sich die Gastgeber Anne Gesthuysen und Frank Plasberg mit drei prominenten Paaren. Sie müssen dabei nicht nur ihr Wissen, sondern auch Geschicklichkeit und Teamgeist unter Beweis stellen. In einem Quiz der Generationen bekommen sie knifflige Fragen aus drei Jahrzehnten gestellt: Wer weiß mehr über die 70er, 80er und die 90er Jahre bis heute? Was waren die größten Hits? Wer erinnert sich an die beliebtesten Filme? Wer kennt sich aus in Politik, Sport und Klatsch und Tratsch? Jörg Pilawa und den Zuschauer erwarten auf jeden Fall spannende Einblicke in die Psychologie der Partnerschaft.

20:15 Uhr, Sat.1: Spieglein Spieglein - Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen, Märchenspaß

Königin Clementianna (Julia Roberts) ist entsetzt. Deren magischer Spiegel prophezeit ihr, dass sie nicht mehr die Schönste ihres Königreichs ist. Ausgerechnet ihre Stieftochter Schneewittchen (Lily Collins) läuft ihr langsam aber sicher den Rang ab. Clementianna verbannt die junge Frau kurzerhand in den finsteren Wald. Dort trifft Schneewittchen auf sieben Zwerge und schmiedet gemeinsam mit ihnen einen Plan, die Königin vom Thron zu stoßen.

20:15 Uhr, ProSieben: Die beste Show der Welt, Show

Diese Show bietet beste Unterhaltung: "Die beste Show der Welt" mit Joko & Klaas ist ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis und verleiht zum vierten Mal den echten Deutschen Fernsehpreis. Wer hat die beste Show-Idee? Wer überzeugt das Publikum mit seiner Vorstellung von bester Unterhaltung? Kann Klaas seinen ewigen Kontrahenten und dreifachen Show-Master Joko zum Beispiel mit seiner Weiterentwicklung des TV-Klassikers "Mein Mann kann" endlich vom Fernseh-Thron stürzen?

20:15 Uhr, ZDFneo: Crocodile Dundee in Los Angeles, Komödie

Krokodiljäger Mick Dundee (Paul Hogan) und seine Freundin Sue leben glücklich im australischen Outback. Eines Tages erhält Sue (Linda Kozlowski) eine Nachricht von ihrem Vater, der in Los Angeles Zeitungsverleger ist. Ein Journalisten-Kollege ist plötzlich gestorben und Sues Vater bittet seine Tochter, die auch Journalistin ist, um Hilfe. Sie soll der Story nachgehen, an der der verstorbene Journalist kurz vor seinem Tod gearbeitet hat. Sue, Mick und ihr Sohn brechen auf in die USA.

20:15 Uhr, WDR: Unterwegs mit Elsa, Komödie

Haufenweise Schulden und eine baufällige Villa in Kroatien: Mehr ist Elsa (Michaela May) vom Vermögen ihres verstorbenen Gatten nicht geblieben. Soll sie das marode Anwesen renovieren oder lieber gleich verkaufen? Um das herauszufinden, macht die Witwe sich mit ihrer gestressten Tochter Fanny (Ulrike C. Tscharre) und ihrer Enkelin Clara (Alicia von Rittberg) auf den Weg ins ehemalige Jugoslawien. Dank Pleiten, Pech und Pannen ufert der geplante Kurztrip zur stürmischen Odyssee aus, auf der die konfliktfreudigen Frauen so manchen Streit ausfechten, bis die ganze Unternehmung zu scheitern droht.