TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Das Erste: Steirerblut, Krimi

Ausgerechnet St. Anna! Mit einem unguten Gefühl kehrt die Grazer LKA-Jungkommissarin Sandra Mohr (Miriam Stein) in ihren Heimatort zurück, um an der Seite ihres neuen Chefs Sascha Bergmann (Hary Prinz) den Tod einer Journalistin aufzuklären. Weil diese eine Enthüllungsstory über Amtsmissbrauch und Vetternwirtschaft schreiben wollte, gerät der Bürgermeister (August Schmölzer) unter Verdacht. Kurz vor der Wahl käme ein Skandal für den umstrittenen Politiker mehr als ungelegen. Verlassen kann er sich nur auf seinen Neffen Max Leitgeb (Thomas Stipsits). Der lässt Beweismittel verschwinden und macht sich plump an Sandra heran, seine "Ex" aus Teenagertagen.

20:15 Uhr, ZDF: Das Spiel beginnt! Die große Show von 3 bis 99, Spielshow

Spiele sind angesagt - in jedem Alter. In der Show mit Johannes B. Kerner ist alles drin: neue Spiele-Trends und beliebte Klassiker. Prominente Kandidaten kämpfen in spannenden Runden gegen die wahren Experten: Kinder. Zu Gast sind Comedian Olaf Schubert, Moderatorin Inka Bause, Schauspielerin Uschi Glas, Olympiasieger Fabian Hambüchen, Musiker Sasha und die YouTuberin Dagi Bee. Nach dem großen Finalspiel ist klar, welches Team der Gewinner des Abends ist - die Promis oder die Kids.

20:15 Uhr, Sat.1: Hancock, Actionkomödie

John Hancock (Will Smith) ist eigentlich ein unverwundbarer Superheld. Leider hat er ein Alkoholproblem, außerdem steht er nicht mehr besonders hoch im Ansehen der Bewohner von L.A. Er hat in den letzten Jahren zwar viele Verbrecher gestellt, dabei aber auch Kosten in Millionenhöhe verursacht. Als er den PR-Berater Ray Embrey (Jason Bateman) vor dem sicheren Tod bewahrt, bietet dieser ihm an, sein Image aufzubessern. Ist Hancock noch zu retten?

20:15 Uhr, Super RTL: Robots, Digitaltrickspaß

In der Roboterwelt spielt sich Schlimmes ab! Der gierige Industrielle Ratchet hat den gutmütigen Erfinder Bigweld abgelöst. Ab sofort kommen Roboter, die nicht mehr reibungslos funktionieren, in die Metallpresse. Ersatzteile gibt es nicht mehr, nur noch teure Upgrades, die Ratchet reich machen sollen. Der junge Roboter Rodney, ein Erfindergenie, kann das nicht zulassen. Er sagt Ratchet den Kampf an und begibt sich auf die Suche nach seinem großen Idol: Bigweld. An seiner Seite kämpft Cappy, die hübsche Roboterdame.

20:15 Uhr, ZDFneo: Sein Name ist Mad Dog, Krimiromanze

Wayne Dobie (Robert De Niro) - genannt "Mad Dog" - ist Polizist, wäre aber eigentlich lieber Kunstfotograf. Eines Tages rettet er dem Gangster-Boss Frank Milo (Bill Murray) das Leben. Der zeigt sich dankbar. Milo bietet Wayne seine Freundschaft an, warnt ihn jedoch davor, ihn jemals zu hintergehen. Er schickt die attraktive Glory (Uma Thurman) zu ihm, die alle seine Wünsche erfüllen soll. Als sie Wayne erzählt, dass sie Schulden bei Milo abarbeite, gerät er in ein Dilemma.