TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ZDF: Goldene Kamera, Gala

Steven Gätjen präsentiert live aus Hamburg herausragende Leistungen in den Bereichen Fernsehen, Film, Musik und Unterhaltung. Das Publikum entscheidet, welche Satire-Show den Preis erhält. Der Jury gehören in diesem Jahr unter anderen Comedian Carolin Kebekus und Moderator Johannes B. Kerner, Regisseur und Drehbuchautor Friedemann Fromm sowie die Schauspieler Heike Makatsch und Wotan Wilke Möhring an.

20:15 Uhr, VOX: Looper, Zeitreisethriller

Schon ein paar Jahrzehnte in der Zukunft sind Zeitreisen ohne Probleme möglich, aber verboten. Für Verbrecherorganisationen ist dieses Verbot kein Hindernis: Sie schicken ihre auserwählten Opfer in die Vergangenheit, um sie dort töten zu lassen. Doch die sogenannten "Looper" müssen nicht nur Fremde töten, sondern auch ihr eigenes zukünftiges Ich, um ihre Spuren zu verwischen. Nun hat auch Joe (Joseph Gordon-Levitt) den Auftrag bekommen, sein zukünftiges Ich zu töten. Doch Joe Senior (Bruce Willis) sieht für sich ein ganz anderes Schicksal: Er hat die Zeitreise freiwillig gemacht, um so den Mord an seiner Frau zu verhindern.

20:15 Uhr, Sat.1: The Lego Movie, Digitrick-Abenteuerspaß

Emmet ist einfacher Bauarbeiter, der dienstbeflissen und manchmal etwas überkorrekt seiner Arbeit nachgeht. Durch ein Missverständnis wird Emmet für einen großen Baumeister gehalten, was sein bisheriges Leben gehörig aus der gewohnten Bahn wirft: Er soll nämlich der Erwählte sein, der die Welt vor einem bösartigen Tyrannen und seinem Plan, das Universum zusammenzukleben, bewahrt.

20:15 Uhr, Das Erste: Gefragt - Gejagt XXL, Quizshow

16 prominente Kandidaten stellen sich dem 180-minütigen Quiz-Marathon. Mit dabei sind im Team "Schauspiel" Grimme-Preisträgerin Andrea Sawatzki, Martin Brambach und der Goldene-Kamera-Preisträger Axel Milberg. Für das Team "Musik" tritt die Jazz- und Popikone Gitte Haenning an. Das Team "Sport" wird vertreten von der Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, Stefan Effenberg und der ehemaligen Schwimmweltrekordhalterin Sandra Völker. Im Team "Comedy" spielen u. a. Bambi-Preisträgerin Esther Schweins, die Schauspielerin Maren Kroymann und der mit dem Comedy- und Deutschem Fernsehpreis ausgezeichnete Michael Kessler. Gemeinsam wollen sie mit ihren Antworten Geld für den guten Zweck erspielen.

20:15 Uhr, ProSieben: Winter's Tale, Fantasymärchen

Eines Tages bricht der Gauner Peter Lake (Colin Farrell) in eine Villa ein und trifft dort auf die herzliche Beverly Penn (Jessica Brown Findlay). Es ist Liebe auf den ersten Blick. Die junge Frau leidet an Schwindsucht, ist aber davon überzeugt, dass der Tod nicht das Ende sei, und gibt der Liebe eine Chance. Kurze Zeit später stürzt Peter von einer Brücke und erwacht im modernen Manhattan.