TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ZDF: Der Kommissar und das Meer: In einem kalten Land, Krimi

Kommissar Robert Anders (Walter Sittler) fährt seine Frau Emma (Frida Hallgren) und Sohn Kasper (Grim Lohman) zum Supermarkt. Er sieht ihnen noch nach, da stürmen zwei nicht zu erkennende Personen aus der gegenüberliegenden Bank. Der Alarm schallt über den Platz, und die Bankräuber springen auf ein Motorrad und fliehen. Sie versuchen, einem Passanten auszuweichen, sind aber zu schnell und erfassen ihn. Robert zielt und erwischt den Fahrer am Arm, woraufhin sie in den Supermarkt flüchten. Die beiden Bankräuber wissen sich nicht anders zu helfen und nehmen Geiseln im Laden, darunter auch Emma und Kasper.

20:15 Uhr, Das Erste: Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell, Show

Er zählt zu den absoluten Topstars unter den US-Sportlern: Tony Hawk, mehrfacher X-Games-Champion und der erste Skateboarder, der in der Halfpipe zweieinhalbfache Drehungen um die Körperlängsachse (900°) geschafft hat. Bei "Klein gegen Groß" steigt die Skateboard-Legende wieder aufs Brett und tritt zu einem Hippie-Duell in der Halfpipe an: Der 13-jährige Mika behauptet, er schaffe mehr Hippie-Jumps in der Halfpipe - das sind Sprünge über Hindernisse, während das Skateboard unter dem Hindernis durchfährt - als "Birdman" Tony Hawk.

20:15 Uhr, Sat.1: Teenage Mutant Ninja Turtles, Sci-Fi-Action

Reporterin April O'Neil (Megan Fox) zieht eine spektakuläre Story an Land: Der Verbrecher Shredder (Tohoru Masamune) und sein "Foot Clan" haben New York fest im Griff, Polizei und Politiker sind machtlos. Doch Hilfe naht - die Teenage Mutant Ninja Turtles wagen sich aus der sicheren Kanalisation und sagen dem Bösen den Kampf an. April ist hautnah dabei, wenn die mutierten Schildkröten gegen Shredder zu Felde ziehen.

20:15 Uhr, ProSieben: Schlag den Star, Spielshow

Nur noch kurz die Show gewinnen? Heute trifft Handball-Ikone Stefan "Kretzsche" Kretzschmar auf den deutschen Pop-Star Tim Bendzko. Weltklasse-Linksaußen vs. Chart-Stürmer. Sportskanone vs. Wortakrobat. Handball-Punk vs. Weltretter: Welcher der beiden Ausnahme-Talente bezwingt seinen Gegner und gewinnt bei "Schlag den Star"?

20:15 Uhr, 3Sat: Oh Boy, Tragikomödie

Niko (Tom Schilling) ist Ende 20 und ein wenig verloren in seinem Dasein: Sein Jurastudium hat er bereits vor zwei Jahren abgebrochen, seine Freundin hat er verlassen und lässt sich planlos treiben. Die Suche nach einer Tasse Kaffee führt ihn auf einen Streifzug durch Berlin. Es folgen 24 Stunden, reich an verschiedenen Stimmungen und komischen Ereignissen. Wie ein Zuschauer seiner eigenen Welt, scheint Niko wehrlos von einer Situation in die nächste zu geraten. Verschiedene Begegnungen tauchen ihn in ein Wechselbad der Gefühle und bilden gleichzeitig ein Porträt Berlins, das einer ganz eigenen Ästhetik folgt.