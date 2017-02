TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Das Erste: Spiel für Dein Land, Quizshow

Der spannende Länderwettstreit zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz geht in die nächste Runde. Deutschland wird diesmal vertreten von Bernhard Hoecker und Tim Mälzer, die Wiener "Tatort"-Stars Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser sind unter anderem ihre Gegner. Auch die Zuschauer können nicht nur Mitraten und Mitstaunen, sondern auch wieder live ins Spielgeschehen eingreifen und ihr Land unterstützen. Insgesamt gibt es 30.000 Euro zu gewinnen.

20:15 Uhr, Sat.1: 2012, Katastrophenspektakel

Der mäßig erfolgreiche Autor Jackson Curtis (John Cusack) beschäftigt sich in seinen Werken unter anderem mit einer Verschwörungstheorie über das Ende der Welt. Plötzlich werden die Visionen aus einem seiner Romane Realität: der Boden öffnet sich, Erdbeben erschüttern die Erde, Vulkane brechen aus. Die Regierung traf bereits geheime Rettungsvorkehrungen für ein solches Ereignis. Allerdings sollen nur einige Auserwählte davon profitieren. Das kann Curtis nicht hinnehmen.

20:15 Uhr, ProSieben: Die beste Show der Welt, Show

Mit acht neuen Show-Ideen gehen Joko & Klaas ins neue Jahr. Wer ist der bessere Show-Master? Wer kann die beste Unterhaltung auf die Bühne zaubern und dem Fernsehen zu altem Glanz verhelfen? In acht eigenständigen Shows in der Show buhlen sie um die Gunst des Publikums. Wer siegt im Quoten-Duell? Wer landet den nächsten Hit? Und wer präsentiert den Mega-Flop? Darüber entscheidet das Publikum im Studio per Fernbedienung.

20:15 Uhr, VOX: xXx - Triple X, Actionthriller

Als der coole Extremsportler Xander Cage (Vin Diesel) wieder einmal mit dem Gesetz aneinandergerät, wird er von dem US-Geheimagenten Augustus Gibbons (Samuel L. Jackson) kontaktiert. Gibbons bietet Cage an, dessen Strafregister zu löschen, wenn dieser im Gegenzug im Auftrag des Geheimdienstes eine russische Untergrundorganisation ausspioniert. Nach einer Crash-Ausbildung zum Spezialagenten nimmt Cage Kontakt zu Yorgi (Marton Csokas), dem Anführer der Gruppe "Anarchy 99", auf. Es gelingt ihm schnell, sein Vertrauen zu gewinnen. Nur die attraktive Yelena (Asia Argento), Yorgis rechte Hand, beobachtet den Amerikaner misstrauisch.

20:15 Uhr, sixx: Putzfrau Undercover, Komödie

Die ehrgeizige Maja Berger (Julia Koschitz) soll Sozius in einer der renommiertesten Anwaltskanzleien des Landes werden. Doch dann wird sie eines schwerwiegenden Fehlers beschuldigt und fristlos gefeuert! Zuerst ist sie fassungslos und am Boden zerstört, hat dann aber die rettende Idee: Um an Beweismaterial für ihre Unschuld zu kommen, schleust sie sich inkognito in die Putzkolonne der Kanzlei ein. Unterstützung findet sie bei ihrem Ex-Kollegen Jan (Alexander Beyer), der ihr hilft, Beweise zu finden.