TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Das Erste: Die Himmelsleiter - Sehnsucht nach Morgen, Drama

Zwei Jahre nach Kriegsende liegt Köln immer noch in Trümmern. In den Ruinen schlägt sich die dreifache Mutter Anna (Christiane Paul) mit ihrer Großfamilie durch. Während sie auf ihren jüdischen Mann Adam (Ernst Stötzner) wartet, der seit über fünf Jahren vermisst wird, macht Armin Zettler (Axel Prahl) ihr das Leben schwer. Der frühere Parteibonze ist längst wieder gut im Geschäft. Das ganze Viertel, darunter auch ihr Haus, will er sich aneignen und an die belgische Militärregierung verschachern. Mit Annas tatkräftigem Widerstand hat er nicht gerechnet.

20:15 Uhr, ProSieben: Premium Rush, Actionthriller

Wilee (Joseph Gordon-Levitt) ist der beste und schnellste Fahrradkurier der Millionenmetropole, jeden Tag setzt er sein Leben bei waghalsigen Manövern auf der Straße aufs Spiel. Eines Tages nimmt er kurz vor Feierabend noch einen Auftrag an. Was wie eine ganz normale "Premium Rush"-Routinelieferung beginnt, endet jedoch in einer Hetzjagd auf Leben und Tod quer durch die Straßen von Manhattan.

20:15 Uhr, Sat.1: Epic - Verborgenes Königreich, Digitrick-Ökomärchen

Der schrullige Professor Bomba lebt in einem Haus im Wald, wo ihn seine Tochter M.K. besucht. Sein ganzes Leben lang versucht der Professor schon, die wundersamen kleinen Wesen aufzuspüren, die den Forst bevölkern - bisher ohne Erfolg. Als M.K. sich von ihrem Vater verabschiedet, findet sie durch Zufall die schwer verletzte Königin Tara, Anführerin der winzigen Leafmen: Sie vertraut M.K. eine wertvolle Knospe an und schrumpft sie. Für M.K. beginnt damit in das Abenteuer ihres Lebens.

20:15 Uhr, VOX: Source Code, Sci-Fi-Thriller

US-Soldat Colter Stevens (Jake Gyllenhaal) war gerade noch im Afghanistan-Einsatz, als er sich plötzlich in einem Zug nach Chicago wiederfindet. Ihm gegenüber sitzt eine ihm unbekannte Frau, die ihn zu kennen scheint. Kurz darauf geschieht die Katastrophe, der Zug explodiert und alle Insassen sterben. Doch wieder erwacht Stevens an einem ihm unbekannten Ort, einer Art Kapsel. Eine Frau namens Colleen Goodwin (Vera Farmiga) schaltet sich via Monitor zu ihm und erklärt, dass er sich im Source Code befindet, der es ihm ermöglicht, die letzten Minuten im Körper eines Fremden zu durchleben. Er soll herausfinden, wer hinter dem Terroranschlag steckt, um einen zweiten geplanten Anschlag in Chicago verhindern zu können.

20:15 Uhr, RTL: Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Finale, Dschungelshow

Nach über zwei harten Wochen ist es so weit: Das große Dschungel-Finale steht an. Jeder Finalist muss bei einer letzten Prüfung seine Dschungel-Qualitäten unter Beweis stellen. Danach entscheiden die RTL-Zuschauer, welcher Star den Titel "Königin oder König des Dschungels 2017" wirklich verdient hat.