TV-Tipps am Samstag

In "Das Alter der Erde" (Das Erste) gerät ein Ehepaar durch einen Kinderwunsch in die Sinnkrise. Ein IT-Spezialist wird in "Paranoia - Riskantes Spiel" zur Spionage gezwungen (ProSieben). Und in "Zorn der Titanen" (Sat.1) bricht Halbgott Perseus auf, um seinen Vater Zeus zu retten.