TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Das Erste: Kalt ist die Angst, Psychothriller

Claire (Caroline Peters) liebt ihren Mann David (Hans-Werner Meyer) über alles. Sein überraschender Tod kurz nach der Rückkehr von einer Geschäftsreise nach Afrika, wo er Projekte der Entwicklungshilfe leitete, stürzt sie in eine schwere Lebenskrise. Zur Trauer kommt bald eine schmerzhafte Entdeckung: Claire findet heraus, dass er eine Beziehung mit einem Luxus-Callgirl (Annika Blendl) hatte. Ohne sich zu schonen, möchte die Witwe nun wissen, wer der Mann wirklich war, mit dem sie nichtsahnend gelebt hat. Bei ihren Nachforschungen stößt sie dabei im Internet auf anklagende Berichte über blutige Geschäfte in Afrika.

20:15 Uhr, ProSieben: Der große Gatsby, Gesellschaftsdrama

In Nick Carraways (Tobey Maguire) Alltag, der auf der Suche nach dem amerikanischen Traum nach New York gekommen ist, dreht sich plötzlich alles um seinen Nachbarn Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio). Der junge Börsenhändler erfährt, was es heißt, in der Liga der Reichen mitzuspielen, als er zu einer von Gatsbys legendären Partys eingeladen wird. Schon bald findet er sich inmitten von Illusionen, Affären und Täuschungsmanövern wieder.

20:15 Uhr, Sat.1: Jack and the Giants, Märchenaction

Durch ein Versehen bringt Bauer Jack (Nicholas Hoult) eine magische Bohne zum Keimen. Die mächtige Ranke wächst so schnell, dass sie Jacks Haus samt der Prinzessin Isabelle (Eleanor Tomlinson), die dort Schutz suchte, mit in die Höhe reißt. Nun will Jack mit dem Gefolge des Ritters Elmont (Ewan McGregor) die Ranke erklimmen, um Isabelle zu retten. Doch das Gewächs führt direkt ins Reich bösartiger Riesen, die nur darauf gewartet haben, auf die Erde zu gelangen.

20:15 Uhr, VOX: Kampf der Titanen, Fantasyabenteuer

Eines Tages findet der Fischer Spyros einen kleinen Jungen, der zusammen mit seiner toten Mutter in einem Sarg im Meer ausgesetzt wurde. Er nimmt den Jungen bei sich auf und nennt ihn Perseus (Sam Worthington). Jahre später beobachtet Perseus, wie Soldaten aus der Stadt Argos eine Statue des Göttervaters Zeus zerstören, um ihre Wut auf die Götterwelt zu demonstrieren. Hades (Ralph Fiennes), Gott der Unterwelt, wird geschickt, die Soldaten für ihre Auflehnung zu bestrafen. Doch Hades' Zorn richtet sich ausgerechnet gegen das Schiff, auf dem sich Perseus' Familie befindet.

20:15 Uhr, ZDFneo: Mickey Blue Eyes - Mafioso wider Willen, Mafiakomödie

Ausgerechnet ein Heiratsantrag bringt das wohlgeordnete Leben des smarten Auktionators Michael Felgate (Hugh Grant) gründlich durcheinander, denn seine Angebetete Gina (Jeanne Tripplehorn) ist die Tochter eines Mafiosos. Entgegen Ginas Warnungen verstrickt sich der etwas naive Michael schon bald in den Fängen von "La familia", stolpert über eine Leiche und muss sich der Angriffe der New Yorker Unterwelt erwehren. Zu allem Überfluss gilt es dann auch noch, das Herz der schwer enttäuschten Gina zurückzugewinnen.