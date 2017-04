TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, SWR/SR: Wir sind die Neuen, Komödie

Wer sagt eigentlich, dass man mit 60 alt ist? Anne (Gisela Schneeberger), Eddi (Heiner Lauterbach) und Johannes (Michael Wittenborn) bestimmt nicht. Sie sind um die sechzig, können sich wenig leisten und gründen deshalb ihre alte Studenten-WG einfach neu. Alles soll so sein wie früher. Doch die neue Wohngemeinschaft hat die Rechnung nicht mit der Hausgemeinschaft gemacht. Denn über den drei Studenten von damals wohnen drei Studenten von heute. Und die verstehen überhaupt keinen Spaß.

20:15 Uhr, ZDF: Zweibettzimmer, Komödie

Konstanze (Anja Kling) ist perfekt: Anfang 40, attraktiv, Mutter zweier Kinder, erfolgreiche Herzchirurgin, eigenes Haus und seit neuestem mit Ex-Ehemann. Jacqueline (Carol Schuler), Ende 30, alleinerziehend, drei Kinder von drei Vätern, große Klappe, mit grell lackierten Fingernägeln, hält sich mehr schlecht als recht mit vier Minijobs über Wasser und hat schon wieder den falschen Mann am Hals. Normalerweise wären diese beiden grundverschiedenen Frauen niemals in Kontakt gekommen. Doch zusammen verbannt in die Reha-Klinik eines verschlafenen kleinen Kurorts, haben sie sich mehr zu geben, als man vermuten könnte.

20:15 Uhr, kabel eins: Mission: Impossible 3, Actionthriller

Nach seinem Ausstieg aus dem aktiven Dienst führt Top-Agent Ethan Hunt (Tom Cruise) ein bürgerliches Leben mit seiner Verlobten Julia (Michelle Monaghan). Als aber ein sadistischer Waffenhändler eine Ex-Kollegin entführt, muss Hunt sein eingespieltes Team um den alten Freund Luther Strickell (Ving Rhames) reaktivieren, um dem Größenwahnsinnigen das Handwerk zu legen. Der jedoch ist gut beschützt und besser informiert: Um Hunt in Schach zu halten, entführt er Julia!

20:15 Uhr, Sat.1: Lethal Weapon: Tödliche Eulen, Actionserie

Der Partyveranstalter und Dealer Adam Pressman wird auf einem seiner Events in Koreatown erschossen. Offenbar war er nicht bereit, eine koreanische Gang mit den Pillen zu versorgen, die er an seine Partygäste verkauft hat - das zumindest behauptet die soziophobe Chemikerin Owlsly (Lyndon Smith), die die legalen Drogen für Adam herstellt. Zur Unterstützung stellt Avery Riggs (Clayne Crawford) und Murtaugh (Damon Wayans) den koreanischen Detective Cho zur Seite - sehr zur Freude von Murtaugh.

20:15 Uhr, RTL II: Die Große Trödeltrupp-Auktionsnacht, Show

Für "Die große Trödeltrupp-Auktionsnacht" waren Mauro, Otto und Sükrü weltweit auf der Suche nach außergewöhnlichen Hinguckern und Liebhaberstücken zum besten Preis. Die auf ihren Reisen ergatterten Exponate werden in der Show mit möglichst viel Gewinn versteigert, denn der Erlös geht am Ende an die kleine Maylien (7). Ihr Alltag und der ihrer Familie ist durch ihre schweren epileptischen Anfälle geprägt, bei denen eine Früherkennung überlebenswichtig ist. Das kann vor allem durch einen speziellen Warnhund gewährleistet werden. Doch die Tiere kosten bis zu 20.000 Euro und diesen Betrag kann die Familie nicht alleine aufbringen.

21:15 Uhr, RTL: Rach, der Restauranttester, Gastrosoap

Kein Geld - nur Schulden! Jeden Tag Streit, jeden Tag Angst, dass man keine Rechnungen mehr bezahlen kann. Das ist der traurige Alltag von Janni und Panaiotta, die Betreiber des "Cafe Temptation" in Wiesbaden. Eine ungemütliche Einrichtung und belangloses Essen lassen die Gäste immer weniger werden. Im Laufe der Zeit, hat der immer größer werdende Schuldenberg das Ehepaar zermürbt. Ein falsches Wort und irgendeiner der beiden explodiert. Und genau hier setzt der Restauranttester an - er muss Janni und Panaiotta erst einmal wieder beibringen, miteinander zu sprechen.