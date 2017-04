TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, SWR/SR: Unser Traum von Kanada: Alles auf Anfang, Tragikomödie

In der Vancouver Bay, heiliger Ort der indianischen Ureinwohner, liegt die Lodge von Richard (Michael Gwisdek), einem pensionierten Bauingenieur aus Deutschland. Von Ruhestand kann für ihn in der Fremde keine Rede sein - nicht nur wegen nerviger Anliegen der Feriengäste, sondern auch seiner störrischen Enkelin Karen (Sonja Gerhardt) wegen, die er ständig aus Schwierigkeiten herausboxen muss. Trotz seiner direkten Art hat er echte Freunde wie Sterneköchin Iris (Katja Weitzenböck), die er seit seiner Ankunft in Kanada kennt. Als Richard von seiner schweren Erkrankung erfährt, möchte er mit ihnen "alles auf Anfang" stellen.

20:15 Uhr, Sat.1: Lethal Weapon: Unfälle passieren, Actionserie

Es ist Weihnachten, und Riggs (Clayne Crawford) hat schwer mit Mirandas Verlust zu kämpfen. Der Mord an der Krankenschwester Elaina ist daher eine willkommene Ablenkung für ihn. Jemand hat sie vom Balkon ihres Penthouse gestoßen. Als Riggs und Murtaugh (Damon Wayans) erfahren, dass die Wohnung dem Drogenkartell-Boss Eddie Flores gehört, scheint der Fall klar. Doch Flores tanzt den beiden Cops auf der Nase rum und piesackt insbesondere Riggs, der noch eine Rechnung mit ihm offen hat.

20:15 Uhr, kabel eins: Mission: Impossible 2, Actionthriller

IMF-Agent Ethan Hunt (Tom Cruise) wird in seinem neuen Fall auf seinen Ex-Kollegen Sean Ambrose (Dougray Scott) angesetzt. Der ist inzwischen ein gesuchter Terrorist und hat vor, mit Hilfe von künstlich hergestellten Viren weite Teile der Menschheit auszurotten. Er verfügt bereits über eine Komponente, die zur Züchtung der Viren nötig ist. Hunt muss nun versuchen, in den Besitz des zweiten Bestandteils zu kommen.

20:15 Uhr, ONE: Eine Familie wie jede andere, Tragikomödie

Der Familienvater und Drehbuchautor Ned (Liev Schreiber) steckt in jeder Hinsicht in der Krise. In seinem Job wird er gezwungen, sich immer reißerischere Storys für eine triviale Fernsehserie auszudenken, seine einst glückliche Ehe steckt in einer Sackgasse und das Coming-out seines pubertierenden Sohnes Jonah (Ezra Miller) macht ihm ebenfalls zu schaffen. Damit nicht genug, zieht auch noch sein grantiger Schwiegervater bei der Familie ein. So kommt eines zum anderen: Während der 15-jährige Jonah heimlich die Gay-Klubs von New York erkundet, sucht der frustrierte Ned Ablenkung in den Armen einer jüngeren Kollegin.

21:15 Uhr, RTL: Rach, der Restauranttester, Gastrosoap

Der Inhaber gehört zu den bekanntesten Griechen, die in Deutschland leben. Kostas Papanastasiou - besser bekannt als der Wirt Panaiotis Sarikakis aus der Lindenstraße. Seit über 40 Jahren betreibt er sein Lokal "Terzo Mondo" in Berlin. Mitten in Charlottenburg. Zu Anfang eine echte Goldgrube, doch heute bleiben die Gäste aus. Mittelmäßiges Essen, eine Einrichtung, die nicht mehr zeitgemäß ist und ein Wirt, der sich gegen alles Neue erst einmal sträubt. Ein echter Kraftakt für Christian Rach. Schafft es der Restauranttester den verstaubten Laden wieder auf Vordermann zu bringen?