TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Nachtschicht: Ladies First, Krimi

In einer kalten Winternacht geschieht ein spektakulärer Autounfall. Im Straßengraben hängt der nagelneue Sportwagen von Jacky Herbst (Jürgen Vogel), einem erfolgreicher Entertainer und Comedian, ein pseudofeministischer Macho. Das andere Unfallauto ist ein 20 Jahre alter Kleinwagen, der Emma Graf (Nora von Waldstätten), einer alleinerziehenden Mutter gehört. Als Hauptkommissar Erichsen (Armin Rohde) und sein Kollege Kruse (Christoph Letkowski) eintreffen, lässt Herbst eine Bombe platzen: Er behauptet, es sei auf sie geschossen worden. Oben auf der Brücke habe er den Sniper gesehen. Ein überzogener Witz des durchgeknallten Comedian?

20:15 Uhr, kabel eins, Last Samurai, Heldenepos

In Japan trainiert der abgewrackte Bürgerkriegsveteran Captain Nathan Algren (Tom Cruise) die Truppen des Kaisers im Umgang mit modernen Waffen, um sie für den Kampf gegen die letzten Samurai des Landes zu wappnen. Algren wird beim ersten Kampf von den Samurai gefangen genommen und langsam Teil des Dorfes, in dem er gefangen gehalten wird. Völlig fasziniert von ihren Traditionen und ihrem strengen Ehrenkodex, wächst bald der Wunsch in ihm heran, selbst ein echter Samurai zu werden.

20:15 Uhr, RTL II, Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!, Protzsoap

Robert und Carmen Geiss gehen heute getrennte Wege. Natürlich ist die Trennung nur für wenige Tage: Carmen muss als Stargast in Zürich arbeiten und Robert in Hong Kong nach der Indigo Star schauen. Carmens Geburtstag steht an, bisher haben sie den immer zusammen gefeiert. Wird es Carmens erster Geburtstag ohne ihre Familie? Und wie übersteht sie ihren Auftritt vor 10.000 Menschen?

20:15 Uhr, MDR, Frauen verstehen, Komödie

Das Geschirr ist zertrümmert, der Lampenschirm zerbrochen, der Vorhang heruntergerissen. Das Verhältnis zwischen Marlene (Senta Berger) und ihrem Noch-Ehemann Paul (Henry Hübchen) scheint am Ende. Tatsächlich aber haben die beiden sich seit langem nicht mehr so gut verstanden - und aus lauter Übermut gerade ihren Polterabend nachgeholt. Darüber wundert Marlene sich am allermeisten, denn ihr Plan war eigentlich ein ganz anderer: Die Versicherungsmaklerin will sich von ihrem leichtlebigen Gemahl scheiden lassen, der sie in den zurückliegenden 30 Ehejahren permanent betrogen hat.

22:15 Uhr, ZDF, Frozen Ground - Eisiges Grab, True-Crime-Thriller

Anchorage, Alaska, 1983. In einem schäbigen Hotelzimmer befreit Polizist Baker (Ryan O'Nan) eine junge, blutverschmierte Frau namens Cindy Paulson (Vanessa Hudgens) von ihren Handschellen. Sie gibt an, von einem Mann gefangen gehalten und vergewaltigt worden zu sein. Als er sie in sein Privatflugzeug bringen wollte, gelang ihr die Flucht. Doch die befragenden Beamten sind skeptisch, auch, weil Cindy als Prostituierte gearbeitet hat. Außerdem richtet sich der aufkeimende Verdacht gegen einen angesehenen Bürger der Stadt, den Unternehmer und verheirateten Familienvater Robert Hansen (John Cusack).