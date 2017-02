TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Spreewaldkrimi: Spiel mit dem Tod, Krimi

Mandy und ihr Freund Georg sterben bei einem Sprengstoffanschlag im Hochwald. Die Ermittlungen der Kommissare Krüger (Christian Redl) und Fichte (Thorsten Merten) führen zunächst in die Richtung von Mandys Ex-Freund Timo (Rick Okon). Der ist wie vom Erdboden verschluckt. Timo und sein bester Freund Karl gingen gemeinsam zur Bundeswehr und nach Afghanistan. Bei einem Einsatz starb Karl, Timo blieb körperlich unverletzt, aber leidet seitdem unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung.

20:15 Uhr, Das Erste, Wider den tierischen Ernst 2017, Karnevalsshow

Es geht wie immer närrisch zu auf der Festsitzung des Aachener Karnevalsvereins (AKV) bei der Verleihung des 67. Ordens "Wider den tierischen Ernst". Gregor Gysi ist der erste Politiker der LINKEN, der als diesjähriger Ritter in den Ordenskonvent des AKV aufgenommen wird. Die Moderatoren begrüßen auf der Bühne außerdem prominente Redner und Gäste wie Bernd Stelter, Comedians wie Ingo Appelt, Abdelkarim und Hastenrath's Will. Markus Maria Profitlich wird auch 2017 wieder als "Kaiser Karl" auf der Bühne zu sehen sein.

20:15 Uhr, RTL II, Der Schatz der Geissens - Deutschland sucht!, Protzsoap

Endlich ist es soweit: Robert und Carmen verstecken neue Schätze! Und diesmal in Deutschland. Größer, spektakulärer und mit so vielen Geissini-Schätzen wie noch nie. Nämlich drei auf einmal! In Berlin, Köln und München können sich die Schatzgräber auf die Suche machen. Und es wird gigantisch, denn neben Familie Geiss sind weitere bekannte Gesichter wie Giovanni Zarrella mit dabei und unterstützen Carmen und Robert dabei, das perfekte Versteck zu finden.

20:15 Uhr, arte, Kreuzweg, Drama

Die 14-jährige Maria (Lea von Acken) wächst in einer streng katholischen Familie auf. Die Bruderschaft, der ihre Familie angehört, und Pater Weber spielen bei ihrer Indoktrinierung eine große Rolle. Die Priesterbruderschaft lehnt alles Moderne ab und sieht den Menschen vollständig im Dienst Gottes. Doch Marias Glaube steht im radikalen Kontrast zum Schulalltag. Der Zwiespalt wird immer größer.

22:15 Uhr, ZDF, Die Jagd, Drama

Als ein vierjähriges Mädchen ihren Erzieher (Mads Mikkelsen) der sexuellen Nötigung beschuldigt, sind der Schock und das Entsetzen im Kindergarten groß. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht im Ort. Misstrauen, Argwohn und Verdächtigungen greifen um sich. Eltern kommen mit immer neuen Anschuldigungen, Kollegen wenden sich ab, und Freunde reagieren mit Hass und Unverständnis. Der Beginn einer fatalen Hexenjagd, die einen Unschuldigen fast das Leben kostet.