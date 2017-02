TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF: Neben der Spur - Dein Wille geschehe, Krimi

Psychiater Joe Jessen (Ulrich Noethen) wird zu einem Notfall gerufen: Auf einer Brücke steht eine Frau, ein Handy am Ohr. Joe kann die Frau nicht retten. Sie wirkt ferngesteuert und springt in den Tod. Ihre Tochter Jenny (Alva Schäfer) glaubt nicht an den Freitod ihrer Mutter Carina Winter - ganz im Gegensatz zu Hauptkommissarin Veronika "Ronnie" Nielsen (Michaela Rosen), für die die Fakten klar auf der Hand liegen. Wurde die Frau von ihrem Anrufer in den Suizid getrieben?

20:15 Uhr, Sat.1: Lethal Weapon - Neu in der Stadt, Actionserie

Nachdem seine Frau und sein ungeborenes Kind bei einem Autounfall ums Leben kamen, geht der draufgängerische Cop Martin Riggs (Clayne Crawford) nach Los Angeles. Dort soll er mit dem Bilderbuch-Gesetzeshüter Roger Murtaugh (Damon Wayans) zusammenarbeiten, der nach einer Herz-OP wieder in den Dienst eintritt. Das ungleiche Duo hat einige Startschwierigkeiten, doch schon bald wird klar, dass sich die beiden besser ergänzen als zunächst gedacht.

20:15 Uhr, kabel eins: Troja, Schlachtenepos

Eigentlich wollen sich die verfeindeten Städte Troja und Sparta versöhnen, aber dann entführt der trojanische Prinz Paris (Orlando Bloom) Helena (Diane Kruger), die schöne Frau des spartanischen Königs. Der ist außer sich und bittet seinen Bruder Agamemnon (Brian Cox) um Hilfe, die bislang unbesiegte Festung Troja zu erobern. Doch es gibt nur einen Mann, der die dortigen Herrscher bezwingen kann: Achilles (Brad Pitt), der größte Krieger seiner Zeit.

20:15 Uhr, sixx: Gilmore Girls - Alles auf Anfang, Familienserie

Lorelai Gilmore (Lauren Graham) lebt mit ihrer 16-jährigen Tochter Rory (Alexis Bledel) in der Kleinstadt Stars Hollow, wo Lorelai als Hotelmanagerin arbeitet. Als Rory die Mitteilung bekommt, dass sie an der exklusiven Privatschule Chilton ihren Abschluss machen darf, ist der Jubel groß. Doch wie sollen die Damen für die hohen Schulgebühren aufkommen? Lorelai springt über ihren Schatten und meldet sich bei ihren wohlhabenden Eltern Emily (Kelly Bishop) und Richard (Edward Herrmann), zu denen sie lange keinen Kontakt hatte...

20:15 Uhr, arte: The Broken Circle, Drama

Der freigeistige Musiker Didier (Johan Heldenbergh) und die lebenslustige Tattoo-Künstlerin Elise (Veerle Baetens) stürzen sich Hals über Kopf in ein wildes und unbeschwertes Liebesabenteuer. Als sie erfahren, dass Elise im dritten Monat schwanger ist, ändert sich alles. Zum ersten Mal ist Didier gezwungen, Verantwortung für einen anderen Menschen zu übernehmen. Bald wandelt sich seine innere Abwehr in grenzenlose Freude und er beginnt, ihr gemeinsames Heim kindgerecht umzugestalten. Das Glück scheint perfekt - bis zu dem Tag, an dem die beiden erfahren, dass die kleine Maybelle an Leukämie erkrankt ist.

22:15 Uhr, ZDF: The Day After Tomorrow, Katastrophenaction

Die Erde sieht sich schlagartig mit der nächsten Eiszeit konfrontiert. Die bricht herein, da die Polkappen rasant schmelzen und den Golfstrom abkühlen, wodurch die Temperaturen rapide sinken. Paläoklimatologe Jack Hall (Dennis Quaid) warnte genau vor diesem Szenario, erntete aber nur Unverständnis. Als es zur Katastrophe kommt, kämpft nicht nur er um sein Leben - sein Sohn Sam (Jake Gyllenhaal) sitzt in New York fest und wird vom Wetterumschwung überrascht.