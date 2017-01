TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF: Das Sacher. In bester Gesellschaft (1), Kostümdrama

In der Nacht, als Hotelier Eduard Sacher stirbt, wird die elfjährige Marie, uneheliche Tochter einer Wäscherin im Hotel, entführt und in die Katakomben der Oper gesperrt. Doch "oben" geht das Leben weiter: Sachers Witwe Anna (Ursula Strauss) kämpft um ihre Konzession als k.-u.-k.-Hoflieferantin, und in der Lobby des Hotels trifft die junge Fürstin Konstanze von Traunstein (Josefine Preuß) auf die Berliner Verlegerin Martha Aderhold (Julia Koschitz). Die Freundschaft der beiden ungleichen Frauen gerät in Gefahr, als Konstanze eine Affäre mit Marthas Ehemann, dem erfolglosen Schriftsteller Maximilian (Florian Stetter), beginnt.

20:15 Uhr, kabel eins: Die drei Musketiere, Actionabenteuer

Frankreich im 17. Jahrhundert: D'Artagnan (Logan Lerman) hat genug vom trostlosen Dasein in der Provinz und bricht kurzerhand nach Paris auf. Sein größter Wunsch ist es, ein Musketier zu werden. Nach einigen mehr oder weniger unfreiwilligen Prüfungen verbünden sich die drei wohl bekanntesten Musketiere Athos (Matthew MacFadyen), Aramis (Luke Evans) und Porthos (Ray Stevenson) tatsächlich mit D'Artagnan. Zu viert versuchen sie mit aller Macht, den drohenden Krieg zwischen Frankreich und England zu verhindern.

20:15 Uhr, WDR: Woche für Woche, Komödie

Felix Weingartens (Jannis Michel) Eltern Miriam (Tanja Wedhorn) und Paul (Hans-Jochen Wagner) trennen sich, einvernehmlich, wie sie nie vergessen zu betonen. Aus Gründen der Fairness entscheiden sie sich, ihren einzigen Sohn gerecht zu teilen: Eine Woche bei der Mutter. Eine Woche beim Vater. Was für seine Eltern zunächst eine salomonische Lösung ist, bedeutet für Felix die totale Orientierungslosigkeit. Während sich seine Familie halbiert, verdoppelt sich seine materielle Existenz. Er lebt einen äußerst kompliziert zu organisierenden Alltag mit zwei Spielzimmern, zwei Betten, zwei Zahnbürsten.

20:15 Uhr, RTL II: Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!, Protzsoap

Curaçao! Normalerweise machen Millionäre hier Urlaub - Carmen nicht! Die ist nämlich zum Arbeiten da. Sie dreht ihr Musikvideo mit Rapper Kay One und hat sich dafür sogar eine Visagistin geleistet. Der Videodreh ist aber nicht das einzige Highlight bei den Geissens. Denn es ist wieder soweit! Der nächste Schatz kommt unters Volk. Diesmal wird die Truhe besonders raffiniert versteckt und Davina kümmert sich darum, dass die teure Überraschung nicht zu einfach zu bergen ist.

20:15 Uhr, SWR/SR: Frau Pfarrer & Herr Priester, Komödie

Das fängt ja heiter an zwischen Pfarrerin Rieke Schmidt (Birge Schade) und Priester Toni Seidl (Martin Gruber): Statt sich erst einmal kennenzulernen, müssen sie gleich einen Konflikt ausfechten. Dem gemeinsam betriebenen Jugendhaus, das der wohlhabenden katholischen Gemeinde gehört, droht das Aus. Es soll schon bald einer exquisiten Seniorenresidenz weichen. Um das zu verhindern, braucht die moderne Geistliche die Unterstützung ihres neuen Kollegen. Doch der hält zunächst nicht viel von ihrem "antiautoritären Allerlei".