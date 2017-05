TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste: Toter Winkel, Thrillerdrama

Karl Holzer (Herbert Knaup) führt als Friseurmeister ein schönes und beschauliches Leben. Er und seine Frau (Johanna Gastdorf) haben Freude an der kleinen Enkelin Nora, der Tochter seines Sohnes Thomas (Hanno Koffler). Doch als Thomas' Freund aus Kindertagen unter ungeklärten Umständen stirbt, kommt das Gerücht auf, der Tote sei in schwere Verbrechen mit rechtsterroristischem Hintergrund verwickelt gewesen. Und bald steht auch Thomas Holzer unter Verdacht, mit seinem Schulfreund gemeinsame Sache gemacht zu haben. Karl Holzer muss sich fragen, wie groß sein Vertrauen zu seinem Sohn ist.

20:15 Uhr, Sat.1: Das große Backen - Promispezial, Backshow

Vier Promi-Bäcker sind noch übrig - und nur einer kann gewinnen! Der Weg zum Sieg führt über drei knifflige Aufgaben: Zunächst sollen die Kandidaten Klassiker wie Käsekuchen oder Schwarzwälder Kirsch in einem neuen Look präsentieren. Anschließend gilt es, drei perfekte Donuts mit verschiedenen Frostings herzustellen. Als krönender Abschluss wartet auf die Finalisten eine imposante Motto-Torte zum Thema Show, die mindestens 25 Zentimeter Höhe erreichen muss.

20:15 Uhr, kabel eins: Klick, Fantasykomödie

Michael Newman (Adam Sandler) ist ein Workaholic der übelsten Sorte und ständig in Zeitnot. Durch Zufall erhält er eine Universalfernbedienung, mit der sich nicht nur sein Fernseher steuern lässt, sondern auch sein Leben. Nun kann er das Gebell seines Hundes leiser schalten, unliebsame Abschnitte seines Lebens überspringen und die schönen Augenblicke zurückspulen. Aber dann geht die Fernbedienung kaputt und er verliert die Kontrolle.

20:15 Uhr, Tele 5: Population 436, Mystery-Thriller

Seit rund hundert Jahren bleibt die Bevölkerungszahl in dem kleinen Dorf Rockwell Falls konstant bei 435 Einwohnern. Volkszähler Steve (Jeremy Sisto) soll im Auftrag des Staates herausfinden, warum das so ist. Die Menschen in dem Kaff begegnen ihm höflich, aber auch misstrauisch. Aus gutem Grund, birgt das Städtchen doch ein dunkles Geheimnis.

22:20 Uhr, kabel eins: Der Ja-Sager, Komödie

Der Alltag des Pessimisten Carl Allen (Jim Carrey) wird dominiert von privaten Niederlagen und seiner negativen Einstellung dem Leben gegenüber. Eines Tages trifft er auf einen Motivationstrainer, der ihm die einfache Weisheit mitgibt, doch ausnahmslos alles zu bejahen. Plötzlich bieten sich Carl ungeahnte Chancen, die allerdings auch mit gewissen Gefahren verbunden sind.