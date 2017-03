TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, RTL: Der Bachelor, Kuppelshow

Die letzte Nacht der Rosen steht bevor. Doch zuvor bekommt der Bachelor erneut familiäre Unterstützung. Die beiden verbliebenen Damen dürfen seine Eltern kennenlernen und sich jeweils von ihrer besten Seite präsentieren. Welche der Ladys wird es schaffen, seine Eltern von sich zu überzeugen? Und wird der Bachelor bei der letzten Nacht der Rosen die richtige Entscheidung treffen? Anschließend treffen wir einige Kandidatinnen der aktuellen Staffel wieder und erfahren, wie es ihnen seither ergangen ist.

20:15 Uhr, ZDF: Inga Lindström: Wer, wenn nicht du, Dramödie

Pernilla (Maike Möller-Bornstein) ist mit Leib und Seele Chefredakteurin ihres eigenen Land- und Natur-Magazins, das im Verlag ihres Vaters Petter erscheint. Dieser möchte sie jedoch in der Verlagsleitung sehen. Deshalb setzt er ihr Jasper Svensson (Gedeon Burkhard) vor die Nase, der Pernilla offiziell beraten soll, in Wahrheit aber dem Verlagspatriarchen Petter Argumente liefern soll, das ungeliebte Magazin einzustellen. Pernilla und Jasper versuchen, sich geschäftlich zusammenzuraufen und kommen sich dabei auch privat näher.

20:15 Uhr, ProSieben: Das Streben nach Glück, Aufsteigermelodram

San Francisco in den 1980er-Jahren. Der selbstständige Handelsvertreter Chris Gardner (Will Smith) verfügt zwar über Intelligenz und Talent, er hat aber kein Glück. Es fällt ihm schwer, seine Familie finanziell über Wasser zu halten. Nachdem ihn seine Frau Linda (Thandie Newton) verlässt, brechen harte Zeiten für Chris und seinem Sohn Christopher (Jaden Smith) an. Sie müssen ihr Apartment räumen und stehen nun auf der Straße. Doch Chris gibt nicht auf. Er beginnt ein unbezahltes Praktikum bei einer angesehenen Investmentbank - der beste Praktikant bekommt einen Arbeitsvertrag.

20:15 Uhr, kabel eins: Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel, Fliegeraction

Pilot Maverick (Tom Cruise) und sein Navigator Goose (Anthony Edwards) werden für die Rettung eines Kollegen mit einem "Top Gun"-Lehrgang in Kalifornien belohnt. Bei der Elite-Staffel zählt nur, die Nummer Eins zu werden - und genau das will Maverick. Aber dann verliebt er sich in die schöne Ausbilderin Charlie (Kelly McGillis). Sie und der Tod seines Kameraden bringen den ehrgeizigen Piloten ins Wanken.

20:15 Uhr, Tele 5: Nicht ohne meine Tochter, Fluchtdrama

Die Amerikanerin Betty (Sally Field) ist mit dem Iraner Moody (Alfred Molina) verheiratet. Auf dem Höhepunkt der Spannungen beider Länder reist Moody mit seiner Frau und der vierjährigen Tochter Mahtob in seine Heimat. Dort eröffnet er den beiden, dass er bleiben will. Möchte Betty zurück in die USA, muss sie ihre Tochter zurücklassen. Das jedoch kommt für Betty nicht infrage.