TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, RTL: Der Bachelor, Kuppelshow

Der Bachelor bekommt Unterstützung aus der Heimat: Sein Onkel, Peter Peschel, und seine Schwester fliegen extra aus Deutschland nach Miami, um ihm zur Seite zu stehen. Sie dürfen eine der Ladys aussuchen, die mit Sebastian auf ein Einzeldate in ein Spa gehen darf. Ob sie die richtige Wahl treffen? Später haben vier Ladys die Chance, sich selbst und den heiß begehrten Junggesellen bei einem Fotoshooting nach ihren Wünschen einzukleiden.

20:15 Uhr, ProSieben: Limitless: Unheimliche Begegnung, Krimiserie

Um Rebecca (Jennifer Carpenter) aus dem Weg zu gehen und sich abzulenken, nimmt Brian (Jake McDorman) eine NZT-Pille und bietet der Polizei seine Hilfe an. Bei einer Ermittlung stößt er auf einen ermordeten Wachmann, der seltsam leuchtende Spuren aufweist. Wenig später fällt in Teilen Manhattans aus ungeklärten Gründen der Strom aus. Auch ein Besuch im Kraftwerk erhellt die Ursache nicht, allerdings findet Brian dort auch diese sonderbar leuchtende Substanz, die er bereits beim toten Wachmann sah.

20:15 Uhr, kabel eins: Robin Hood - König der Diebe, Abenteuer

Als der junge Robin von Locksley (Kevin Costner) von einem Kreuzzug in seine Heimat England zurückkehrt, findet er sein Vaterland in desolatem Zustand vor. In Abwesenheit des Königs geht der Sheriff von Nottingham (Alan Rickman) gnadenlos gegen das eigene Volk vor. Auch das Schloss der Locksleys wurde geplündert, Robins Vater ermordet. Er beschließt, auf der Seite der Armen und Unterdrückten gegen die Willkürherrschaft des Sheriffs zu kämpfen.

20:15 Uhr, RTL II: Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!, Dokusoap

Schock für Großfamilie Wollny! Nach einem Termin mit dem Architekten stellt sich heraus, dass beim Umbau ihres neu erworbenen Eigenheims deutlich höhere Kosten anfallen, als die Familie ursprünglich kalkuliert hatte. Die Doppelbelastung durch die Wohnung in Neuss und die Tilgung des Kredits stand so leider nicht auf dem Wollny'schen Haushaltsplan. Außerdem stehen Sarah-Jane und Lavinia stehen kurz vor dem Schulabschluss. Natürlich wollen sie diesen Meilenstein gebührend feiern. Doch "Ohne Moos nix los": Bei all den finanziellen Verpflichtungen kommen Mama Silvia die Wünsche ihrer Kinder gänzlich ungelegen.

20:15 Uhr, Tele 5: Genug, Rachethriller

Die Kellnerin Slim (Jennifer Lopez) heiratet den charmanten Unternehmer Mitch Hiller (Bill Campbell). Sie genießt das sorgenfreie Leben in vollen Zügen - bis sie herausfindet, dass Mitch sie betrügt. Als Slim ihren Ehemann zur Rede stellt, zeigt Mitch sein wahres Gesicht. Er schlägt sie und droht, ihr und der gemeinsamen Tochter Gracie etwas anzutun, sollte sie ihn verlassen. Slim gelingt es, mit Gracie zu fliehen, doch Mitch ist ihr dicht auf den Fersen.