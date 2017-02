TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, RTL: Der Bachelor, Kuppelshow

Nachdem die Ladys-Villa bezogen ist, dürfen sich die ersten Frauen auf ihr Gruppendate freuen: Bei einem typisch amerikanischen Sport, Baseball nämlich, lernt der Bachelor die Ladys besser kennen. Den Abend lässt er allerdings nur mit dem Siegerteam beim gemeinsamen Abendessen in besonderer Atmosphäre ausklingen. Auch das zweite Gruppendate, der Bachelor und einige Ladys gehen auf kreative Graffiti-Entdeckungsreise in Miami, klingt an einer exklusiven Location bei einem romantischen Dinner aus.

20:15 Uhr, 3Sat: The Messenger - Die letzte Nachricht

Nachdem er im Irak verwundet wurde, versetzt man den jungen Sergeant Will Montgomery (Ben Foster) zur "Casualty Notification", dem Überbringen der Botschaften von gefallenen Soldaten. Sein Partner Tony Stone (Woody Harrelson) führt diese Arbeit mit professioneller Distanziertheit durch und weist auch Will in die Regeln des Jobs ein: kein Körperkontakt mit den trauernden Angehörigen, keine Emotionen zeigen, Ruhe bewahren. Als die beiden der jungen Mutter Olivia Pitterson (Samantha Morton) die Nachricht vom Tod ihres Mannes überbringen, fühlt Will sich sofort zu ihr hingezogen. Heimlich sucht er ihre Nähe und beginnt sogar eine Liebesbeziehung mit der trauernden Frau.

20:15 Uhr, Sat.1: 15 Dinge, die Sie über Burger King wissen müssen

Seit vier Jahrzehnten essen die Deutschen bei Burger King: Die erste Filiale eröffnete in Berlin und mittlerweile bietet der Fast-Food-Riese sogar einen hauseigenen Lieferservice an. Nachdem 2014 ein Skandal das Unternehmen erschütterte, ging es vor allem darum, wieder ein gutes Image herzustellen - mit einigen Ideen wie etwa dem sogenannten Gästebeirat.

20:15 Uhr, kabel eins: Auf der Jagd, Actionthriller

Sam Gerard (Tommy Lee Jones), erfahrener Leiter eines Fahndungstrupps des U.S. Marshalbüros, ist bekannt für seine Hartnäckigkeit, mit der er flüchtige Verbrecher verfolgt. Daher wird er auch auf Mark Sheridan (Wesley Snipes) angesetzt, der zwei Agenten ermordet haben soll, den Absturz des Flugzeugs, das ihn ins Gefängnis bringen sollte, aber überlebt hat und seitdem auf der Flucht ist. Aber während der Verfolgung kommen Gerard Zweifel, ob Sheridan wirklich der ist, für den man ihn hält.

20:15 Uhr, RTL II: Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!, Dokusoap

Ein ganz normaler Morgen bei den Wollnys. Die Kinder kommen nicht aus den Federn und der Morgen hält schon einige Herausforderungen für Mama-Wollny bereit: Loredana hat Schmerzen am Fuß und muss deswegen zum Arzt. Flo steht komplett neben der Spur, da sich der junge Vater um seine Tochter Celina-Sophie sorgt. Mama Silvia muss tröstend zur Seite. Doch das ist nicht alles. Ein Streit zwischen Lavinia und Loredana lässt auch die Elffach-Mama wütend werden. Denn Lavinia ist eifersüchtig und glaubt, dass ihre kleine Schwester immer bevorzugt wird.