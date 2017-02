TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste: Königin der Nacht, Drama

Inga (Silke Bodenbender) und Ludwig (Peter Schneider) sind Bauern im Schwarzwald, mit Milchkühen und einer Käserei. Alles biologisch, alles höchste Qualität. Trotz der harten Arbeit ist es ein erfülltes Leben mit zwei Kindern. Wäre da nicht die finanzielle Situation. Die Schulden sind erdrückend und Inga entschließt sich, einen Nebenjob zu suchen. Als sich die Gelegenheit bietet, bei einem Escortservice anzufangen, beschließt das Paar gemeinsam, dass Inga sich darauf einlässt. Nun kann man sie, diskret, stilvoll und eindeutig, für gewisse Stunden buchen. Weniger Zeitaufwand, mehr Geld - der Plan funktioniert. Bis sich einer von Ingas Kunden in sie verliebt.

20:15 Uhr, ZDF: Landgericht - Geschichte einer Familie (2), Drama

Einige Jahre nach Kriegsende kehrt Richard (Ronald Zehrfeld) aus Kuba nach Deutschland zurück. Doch die traumatisierten Eltern und die im englischen Exil entfremdeten Kinder finden nur schwer in ein gemeinsames Leben zurück. Claire (Johanna Wokalek) gelingt es, ihre Familie wieder zusammenzuführen, doch nichts ist mehr so, wie es einmal war: Richard wird als Richter rasch mit einer fehlgeleiteten Wiedergutmachungspolitik konfrontiert, und die Kinder wollen lieber in England bleiben. Auch die große Liebe zwischen Richard und Claire droht langsam zu zerbrechen.

20:15 Uhr, RTL: Der Bachelor, Kuppelshow

Insgesamt 22 begehrenswerte Single-Damen treten die aufregende Reise an, um dem Bachelor den Kopf zu verdrehen. Ob Kosmetikerin, Flugbegleiterin, Dolmetscherin oder Musicaldarstellerin - hier treffen die unterschiedlichsten Charaktere aufeinander. Wer hat die bessere Flirttaktik? Wer schafft es, den Bachelor zu umgarnen? Alle Ladys eint auf ihrer Reise ein großes Ziel: Das Herz des begehrten Junggesellen für sich zu gewinnen. Doch wer meint es ehrlich und wer will nur spielen? Keine leichte Aufgabe für Mr. Right, genau das für sich herauszufinden.

20:15 Uhr, Sat.1: 15 Dinge, die Sie über Hunde wissen müssen, Rankingshow

Die Deutschen sind verrückt nach Hunden: 9,3 Millionen Bundesbürger besitzen einen oder mehrere Hunde, und sie geben viel Geld für ihre Lieblinge aus - allein 2014 verbuchte die Industrie einen Umsatz von 4,6 Milliarden Euro. Doch wie finde ich den passenden Hund für mich? Wie funktioniert Dogsharing? Und haben Männer mit Hund bessere Flirtchancen? Wir gehen diesen und weiteren brennenden Fragen rund um den besten Freund des Menschen auf den Grund!

20:15 Uhr, kabel eins: Doppelmord, Thriller

Libby Parsons' (Ashley Judd) Leben ändert sich schlagartig, als ihr Mann Nick bei einem Segeltörn über Bord geht und sie wegen Mordes ins Gefängnis kommt. Ihren Sohn Matty überlässt sie der Obhut ihrer besten Freundin Angie (Annabeth Gish). Doch nach ihrer Entlassung kommt sie einem Komplott auf die Spur: Nick hat seinen Tod vorgetäuscht und lebt zusammen mit Angie und Matty. Obwohl Bewährungshelfer Lehman (Tommy Lee Jones) nicht von ihrer Seite weicht, schwört Libby Rache.