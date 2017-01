TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste: Wunschkinder, Beziehungsdrama

Im Beruf sind Marie (Victoria Mayer) und Peter (Godehard Giese) sehr erfolgreich, doch ihr größter Wunsch bleibt unerfüllt: eine eigene Familie. Nach mehreren schmerzhaft gescheiterten Versuchen, auf natürlichem Wege ein Kind zu bekommen, entscheiden sich Marie und Peter, nicht aufzugeben und streben eine Adoption in Russland an. Getragen von ihrer Sehnsucht und nach vielen Monaten der Vorbereitung und des Wartens machen sie sich auf den Weg, um ihre künftige Tochter Nina in einem Kinderheim, tausende Kilometer von Deutschland entfernt, kennenzulernen. Noch ahnen sie nicht, dass sie erst am Anfang einer Tour de Force gegen die russischen Behörden stehen.

20:15 Uhr, ZDF: Marie Brand und das ewige Wettrennen, Krimi

Ein Zeitungsbote wurde überfahren. Ein tragischer Unfall oder steckt mehr dahinter? Marie Brand (Mariele Millowitsch) und ihr Kollege Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) nehmen die Ermittlungen auf. Schnell finden Brand und Simmel heraus, dass es sich um einen Mordanschlag auf die Lehrerin Lena Böhmer handelt. Verdächtigt wird der Halter des Tatfahrzeugs, Oliver Renski (Rainer Sellien), der zwar behauptet, sein Wagen sei gestohlen worden, für die Tatzeit aber kein Alibi hat.

20:15 Uhr, kabel eins: Ocean's 13, Gaunerkomödie

Reuben Tishkoff (Elliott Gould), einer von Danny Oceans (George Clooney) ursprünglichen Elf, wird von Kasinobesitzer Bank (Al Pacino) übel über den Tisch gezogen. Das nimmt den alten Haudegen so sehr mit, dass er sogar einen Herzinfarkt erleidet. Als sich Bank auch noch über Reuben lustig macht, hat Danny Ocean genug. Er startet eine persönliche Vendetta, um es Bank heimzuzahlen. Dabei verbündet er sich sogar mit seinem Erzrivalen Terry Benedict (Andy Garcia).

20:15 Uhr, Sat.1: 15 Dinge, mit denen Sie sauber bleiben, Reportage

Die Deutschen sind wahre Hygiene-Fanatiker: Allein 2015 kauften sie für rund 17,5 Milliarden Euro Körper- und Haushaltshygieneprodukte. In Sachen Körperhygiene geben wir von allen Europäern das meiste Geld für Deo und Co. aus. Doch auch beim Putzen halten wir uns ran: Im Durchschnitt wienern wir pro Woche 4,7 Stunden unser Heim - und das selbst! Doch welche Hausmittel helfen uns dabei? Und wie wäscht man sich richtig die Hände? Diese Doku klärt auf.

20:15 Uhr, arte: Darjeeling Limited, Komödie

Ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters brechen die drei Brüder Francis (Owen Wilson), Peter (Adrien Brody) und Jack (Jason Schwartzman) - die seit der Beerdigung kein Wort mehr miteinander gewechselt haben - zu einem Selbstfindungstrip nach Indien auf. Francis, der Älteste, hat die "spirituelle Reise" eingefädelt und mit Hilfe seines Assistenten Brendan (Wallace Wolodarsky) bis ins kleinste Detail geplant - allerdings ohne seine Brüder über den wahren Grund der Reise zu informieren. Denn das Ziel ist ein Kloster im vorgelagerten Himalaya, in das sich ihre Mutter seit einiger Zeit zurückgezogen hat.