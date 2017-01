TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste: Schnitzel geht immer, Komödie

Erneut versuchen die beiden Freunde Günther Kuballa (Armin Rohde) und Wolfgang Krettek (Ludger Pistor), dem Schrecken der Langzeitarbeitslosigkeit zu entkommen. Dass ihr Plan, erst ein Fernsehquiz zu gewinnen und dann einen eigenen Laden zu eröffnen, mit zahlreichen Komplikationen verbunden ist, versteht sich von selbst. Doch das, was im Leben wirklich glücklich macht, kann den beiden niemand nehmen - Freundschaft, Mitgefühl und Miteinander.

20:15 Uhr, ZDF: Das Sacher. In bester Gesellschaft (2), Kostümdrama

Als die Aderholds zu Silvester 1900 von Konstanze (Josefine Preuß) zur Feier ins Sacher eingeladen werden, zögern sie: Hält ihre Ehe einer weiteren Begegnung mit den Traunsteins stand? Während Anna Sacher (Ursula Strauss) mithilfe ihrer "Sacher-Buben" und ihrer Freunde am kaiserlichen Hof an gesellschaftlichem Einfluss gewinnt und dafür ihre Familie aufs Spiel setzt, bringt die ihrem Peiniger entkommene Marie (Jasna Fritzi Bauer) das Leben im Hause Traunstein durcheinander.

20:15 Uhr, ProSieben: Limitless - Brian gegen Brian, Krimiserie

Inspiriert von seinem NZT-Ich nimmt sich Brian (Jake McDorman) vor, ein richtig tougher Typ zu werden. Sein neues selbstbewusstes Auftreten setzt er gleich beim nächsten Fall ein: Bei einem Anti-Drogen-Einsatz kommen die Ermittler einem geplanten Terroranschlag auf die Spur. Um Hinweise zu erhalten, überredet Brian den unschuldigen Bruder eines Terroristen mit wilden Versprechungen, ihnen zu helfen. Doch der Informant bezahlt das mit dem Leben. Brian macht sich schwere Vorwürfe.

20:15 Uhr, RTL II: Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!, Dokusoap

Der Entschluss ist gefasst: Die Wollnys ziehen aus! Jetzt ist die Frage, wird das zukünftige Eigenheim gemietet oder gekauft? So oder so ist dieser Schritt für Silvia und ihre Familie eine viel zu hohe finanzielle Belastung, denn ohne einen Kredit aufzunehmen, können sie sich gar kein Haus leisten. Während also Harald und Silvia bei der Bank versuchen einen Kredit zu bekommen, fangen Silvana und Sarafina schon mal mit der Suche nach einem Haus an und vereinbaren einen Termin mit einem Makler.

20:15 Uhr, kabel eins: Ocean's Twelve, Gaunerkomödie

Drei Jahre nach seinem großen Casino-Coup hat Danny Ocean (George Clooney) ein Problem: Terry Benedict (Andy Garcia), der Mann, den er bestohlen hat, hat ihn aufgespürt und fordert sein Geld zurück. Mit Zinsen! Dannys einzige Möglichkeit, mit dem Leben davonzukommen, ist, seine alte Bande zusammenzutrommeln und innerhalb von zwei Wochen drei unmögliche Diebstähle in Europa zu begehen. Doch dabei kommt ihnen nicht nur eine Europol-Agentin (Catherine Zeta-Jones), sondern auch ein mysteriöser Meisterdieb (Vincent Cassel) in die Quere.