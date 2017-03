TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Das Erste, Eltern allein zu Haus: Die Schröders, Komödie

Die Abiturfeier von Sohn Max (Anton Rubtsov) ist für Sabine (Ann-Kathrin Kramer) und Bernd Schröder (Harald Krassnitzer) eigentlich kein großer Aufreger - immerhin haben sie schon zwei ältere Söhne erfolgreich durchs Gymnasium gebracht. Trotzdem beginnt mit dem Auszug des jüngsten Sprösslings ein neuer Lebensabschnitt: Endlich bekommen sie Zeit füreinander und für die gemeinsamen Träume. Doch alle Romantik-Versuche der alleingelassenen Eheleute gehen nach hinten los. Statt Harmonie gibt es Zank und Chaos. Und während Bernd den Kopf in den Sand steckt, macht Sabine ernst. Sie stellt Bernd ein Ultimatum. Denn für sie ist klar: Einfach so weitermachen kommt nicht infrage.

20:15 Uhr, ProSieben, The Amazing Spider-Man, Comicaction

Peter Parker (Andrew Garfield) hat es nicht leicht: Seine Eltern verließen ihn, als er noch ein Kind war. Seitdem lebt er bei seinem Onkel und seiner Tante. Auch auf der High-School läuft es nicht besonders: Zwar ist Peter nicht auf den Kopf gefallen, doch Freunde hat der junge Mann kaum. Einzig seine Jugendliebe Gwen (Emma Stone) hält zu ihm. Als Peter einen Aktenkoffer seines Vaters findet, will er endlich herausfinden, was mit seinen Eltern geschehen ist. Er begibt sich auf Spurensuche.

20:15 Uhr, Super RTL, Horton hört ein Hu!, Digitaltrickkomödie

Tief im idyllischen Dschungel des Landes Nümpels lebt der verträumte Elefant Horton. Eines Tages nimmt er ein ausgiebiges Bad im nahe gelegenen Tümpel, als plötzlich ein Staubkorn an ihm vorbei fliegt. Horton glaubt, darauf jemanden rufen zu hören und stellt sich vor, dass auf dem Staubkorn eine kleine Miniaturwelt existiert. Und tatsächlich: Auf dem Staubkorn existiert die Stadt Hu-Hei, von der Horton ganz fasziniert ist. Er freundet sich mit Ned, dem Bürgermeister der Stadt, an und die beiden sind sich einig, dass Hu-Heim an einen sicheren Ort gebracht werden muss.

20:15 Uhr, Sat.1, Paul Panzers Comedy Spieleabend, Comedyshow

Bei "Paul Panzers Comedy Spieleabend" ist Improvisationstalent gefragt: In der Show treten zwei Promiteams in mehreren Spielrunden gegeneinander an. Sie müssen ungewöhnliche und nicht alltägliche Begriffe zeichnen, pantomimisch spielen oder erklären. Paul Panzer: "Ein Spieleabend unter Freunden ist immer was Besonderes - erst recht im TV. Ich bin der Spielemacher und eins steht fest: Meine prominenten Kandidaten müssen sich richtig warm anziehen!"

22:55 Uhr, ProSieben, Zombieland, Horrorkomödie

Seit einer Virus-Katastrophe bevölkern grausame Zombie-Kannibalen die Erde. Columbus (Jesse Eisenberg), ein neurotischer Student, läuft auf der Suche nach seinen Eltern dem coolen Cowboy Tallahassee (Woody Harrelson) über den Weg, der auf Zombie-Jagd ist. Die beiden beschließen, gemeinsam weiterzureisen. Das Chaos ist programmiert, als die Gauner-Schwestern Wichita (Emma Stone) und Little Rock (Abigail Breslin) auf der Bildfläche erscheinen. Letztlich einigen sich die vier Überlebenden auf einen Waffenstillstand und ein gemeinsames Ziel: Der Pacific Playland Vergnügungspark in Los Angeles soll angeblich die letzte Zombie-freie Zone sein.