TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Das Erste, Ich will (k)ein Kind von Dir, Komödie

Philipp (Felix Klare) und Anna (Franziska Weisz) leben im Berliner Babyboom-Kiez Kreuzberg. Auch sie gehen gerne auf den Spielplatz, allerdings mit ihrer kleinen Nichte Nele. Vom plötzlichen Kinderwunsch Philipps möchte Anna nichts wissen. Sie ist auf dem Sprung zu einer Professur und besteht auf der alten Abmachung: kK - keine Kinder! Je inniger er seiner Frau den Baby-Antrag macht, umso deutlicher fällt ihre Abfuhr aus. Denn sie musste bereits Verantwortung für ihre jüngere Schwester Emmi (Stephanie Lexer) übernehmen, die ein Baby war, als ihre Mutter starb. Jetzt möchte Anna ihr eigenes, unabhängiges Leben führen - ohne Nachwuchs. Doch kinderlos zu sein, nervt Philipp zunehmend, es fehlt ihm etwas.

20:15 Uhr, RTL, Let's Dance, Tanzshow

Wenn Deutschlands Tanzshow Nummer 1 nun wieder an den Start geht, wird Jubiläum zelebriert: Zehn Staffeln "Let's Dance" werden mit Glamour, Glanz und Taktgefühl auf dem Parkett gefeiert. Die Hüften schwingen, die Tanzkrone vor Augen und die Juroren im Nacken - 14 neue Promis wagen sich in der Jubiläumsstaffel aufs Tanzparkett und sind gespannt auf die Juryurteile von Motsi Mabuse, Jorge Gonzalez und Joachim Llambi. In der Jubiläumsstaffel, moderiert von Daniel Hartwich und Sylvie Meis.

20:15 Uhr, ProSieben, Atemlos - Gefährliche Wahrheit, Actionthriller

Der Teenager Nathan (Taylor Lautner) findet durch Zufall heraus, dass er als Kind als vermisst gemeldet wurde. Er musste bei Fremden aufwachsen, weil sein leiblicher Vater über ein mächtiges Geheimnis verfügt, das Nathan das Leben kosten könnte. In der Tat heftet sich bald nicht nur die CIA an die Fersen des Jungen, sondern auch ein skrupelloser Waffenhändler. Zusammen mit seiner Schulkameradin Karen (Lily Collins) ergreift Nathan die Flucht.

20:15 Uhr, RTL II, Zurück in die Zukunft 3, Sci-Fi-Komödie

Auf der Suche nach seinem väterlichen Freund "Doc" Emmett Brown (Christopher Lloyd) findet sich Marty McFly (Michael J. Fox) mit seinem zeitreisenden DeLorean diesmal im Wilden Westen des Jahres 1885 wieder. Dort entdeckt er seine Vorfahren, die just aus Irland eingewandert sind, sowie einen Altvorderen von Biff (Thomas F. Wilson), der es auf "Doc" Brown abgesehen hat. Unter dem Namen Clint Eastwood hat Marty nun alle Hände voll damit zu tun, "Doc" Brown vor einer Kugel im Rücken zu bewahren.

20:15 Uhr, Sat.1, Genial daneben, Comedyquiz

Niemand stellt Fragen so schön gemein wie er: Hugo Egon Balder stellt in neuen Ausgaben der Kult-Comedyshow "Genial daneben" sein Rate-Team vor harte Aufgaben: Wigald Boning, Hella von Sinnen, Ruth Moschner, Ralf Schmitz, und Ingo Appelt beantworten skurrile und witzige Fragen der Zuschauer. Und ganz Deutschland kann mitlachen, wenn die Comedians rätseln, was ein "Arschpfeifenrössl" oder "Nonnensausen" ist.