TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Das Erste, 2 Sturköpfe im Dreivierteltakt, Komödie

Ein ungewöhnlicher Freundschaftsdienst führt den abgebrannten Lebenskünstler Hans Rückert (Herbert Knaup) mit dem pedantischen Frührentner Joachim Schiller (Uwe Ochsenknecht) zusammen. Die alten Rivalen sollen an einem Strang ziehen, um ihrer "Ex" Isolde (Andrea L'Arronge) zu helfen. Nach Jahren der Funkstille bittet sie die beiden Herren, übergangsweise ihre Tanzschule zu führen, um einen Beinbruch auskurieren zu können. Was Hans und Joachim nicht ahnen: Die clevere Isolde spielt sie gegeneinander aus und sagt beiden, was sie hören möchten. Weil jeder selbstherrlich auf seine Art loslegt, rumpelt es zunächst gewaltig an der Doppelspitze.

20:15 Uhr, Sat.1, Paul Panzers Comedy Spieleabend, Comedyshow

Bei "Paul Panzers Comedy Spieleabend" ist Improvisationstalent gefragt: In der Show treten zwei Promiteams in mehreren Spielrunden gegeneinander an. Sie müssen ungewöhnliche und nicht alltägliche Begriffe zeichnen, pantomimisch spielen oder erklären. Paul Panzer: "Ein Spieleabend unter Freunden ist immer was Besonderes - erst recht im TV. Ich bin der Spielemacher und eins steht fest: Meine prominenten Kandidaten müssen sich richtig warm anziehen!"

20:15 Uhr, ProSieben, In Time - Deine Zeit läuft ab, Sci-Fi-Action

In der Welt der Zukunft kann man sich zusätzliche Lebensjahre erkaufen. Dem Arbeiter Will (Justin Timberlake) fehlt jedoch das nötige Kleingeld und so muss er sich jede Stunde hart erarbeiten. Aber er hat Glück: Der reiche Selbstmörder Henry überträgt ihm seine gesamte Lebenszeit. Als Will beschuldigt wird, bei Henrys Tod nachgeholfen zu haben, nimmt er die Bankierstochter Sylvia (Amanda Seyfried) als Geisel und ergreift die Flucht.

20:15 Uhr, RTL, 5 gegen Jauch - Prominenten-Special, Quizshow

Sieg und Niederlage liegen wieder einmal ganz dicht beieinander: Im Alleingang und völlig auf sich gestellt fordert Günther Jauch wieder ein Team mit fünf prominenten Kandidaten heraus! Heute tritt er als Quizkandidat gegen Moderatorin Verona Pooth, Moderatorin Ruth Moschner, Schauspielerin Tanja Szewczenko, Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Schauspieler Hans Sigl an und will bis zu 300.000 Euro für einen guten Zweck gewinnen.

20:15 Uhr, arte, Einmal Hallig und zurück, Komödie

Die Klatschreporterin Fanny Reitmeyer (Anke Engelke) gerät durch einen Zufall an brisante Informationen über einen Umweltskandal. Ein skandinavischer Energiekonzern hat einen Politiker geschmiert, um eine Offshore-Windanlage in der Nordsee bauen zu können. Weil ihre Nachforschungen zu viel Staub aufgewirbelt haben, schickt Chefredakteur Bernd Fliegner (Robert Palfrader) sie zu ihrer eigenen Sicherheit auf eine Hallig. Hier lebt der verschrobene Vogelwart Hagen Kluth (Charly Hübner) mitten im Wattenmeer. Fanny fühlt dem Ökofreak unerbittlich auf den Zahn und findet heraus, dass der ungehobelte Klotz eigentlich ein feiner Kerl ist.