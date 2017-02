TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, RTL, Let's Dance - Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow, Tanzshow

Jubiläum bei Deutschlands beliebtester Tanzshow. Zum ersten Mal in der Geschichte von "Let's Dance" finden sich die Tanzpaare zum Auftakt der Staffel vor einem Millionenpublikum zusammen: In einer großen Live-Show, moderiert von Daniel Hartwich und Sylvie Meis, treffen Promis und Tanzprofis aufeinander und erfahren, wer mit wem die nächsten Wochen verbringen wird. Der Moment des ersten Kennenlernens, der ersten gemeinsamen Schritte, Hand in Hand, ist für alle Beteiligten enorm wichtig. Mit wem haben sie es zu tun? Ist es der Wunsch-Profitänzer?

20:15 Uhr, ProSieben, Storm Hunters, Katastrophenthriller

Auf die Kleinstadt Silverton bewegt sich ein Tornado zu, der den Ort dem Erdboden gleichzumachen droht. Alle Einwohner bereiten sich auf die bevorstehende Katastrophe vor und suchen Schutz in den Kellern ihrer Häuser - bis auf Pete (Matt Walsh), Allison (Sarah Wayne Callis), Lucas (Lee Whittaker), Daryl (Arlen Escarpeta) und Jacob (Jeremy Sumpter). Sie haben nur ein Ziel vor Augen: Die Naturgewalt filmisch festhalten und mit diesen Aufnahmen eine sensationelle Dokumentation veröffentlichen.

20:15 Uhr, Das Erste, Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht, Karnevalsshow

Live auf der Bühne des Kurfürstlichen Schlosses stehen die besten Redner der Mainzer Fastnacht bereit und begeistern ihr Publikum mit satirischen Highlights und mitreißenden Vorträgen. Von Trump bis Brexit - über Mangel an Stoff können die Fastnachter in diesem Jahr wahrhaftig nicht klagen, und gerade im Jahr der Bundestagswahl ist die Spannung groß: Wie wird die närrische Kritik an Politikern und Parteien ausfallen? Wie die humoristische Abrechnung für Pleiten, Pannen und Peinlichkeiten des abgelaufenen Jahres aussehen?

20:15 Uhr, arte, Zug um Zug, Liebesdrama

Carl Matthews (David Morrissey) pendelt jeden Tag mit dem Zug um 7.39 Uhr nach London. Er führt ein glückliches Familienleben mit seiner liebevollen Frau Maggie und zwei Kindern - und doch befindet er sich seit Jahren in der gleichen Routine. Sally Thorn (Sheridan Smith) leitet einen Sportclub und nimmt jeden Morgen denselben Zug. Sie ist geschieden, steht aber kurz davor, erneut zu heiraten. Eines Morgens geraten Sally und Carl wegen des letzten freien Platzes im Zug aneinander. Carl entschuldigt sich am nächsten Tag, und die beiden kommen ins Gespräch und werden sich von Tag zu Tag sympathischer. Bald verlieben sie sich ineinander, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen.

20:15 Uhr, RTL II, Ghostbusters - Die Geisterjäger, Fantasykomödie

Die drei Parapsychologen Dr. Peter Venkman (Bill Murray), Dr. Raymond Stantz (Dan Aykroyd) und Dr. Egon Spengler (Harold Ramis) sind als Wissenschaftler gescheitert. Als sie schließlich ihre Jobs an der Universität verlieren, entschließen sie sich mit einer eigenen Geisterjäger-Agentur im Big Apple selbstständig zu machen. Durch einen plötzlichen Anstieg paranormaler Aktivitäten boomt ihr Geschäft schnell. Schon ihr erster großer Auftrag fordert alles von dem ungewöhnlichen Team: Die uralte sumerische Gottheit Gozer möchte auf unsere Welt zurückkehren, um die Menschheit zu vernichten.