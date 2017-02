TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Das Erste, Die Eifelpraxis: Väter und Söhne, Familiendrama

Versorgungsassistentin Vera Mundt (Rebecca Immanuel) hat nicht nur Erfahrung in ihrem Beruf, sondern manchmal auch einen sechsten Sinn. Wegen eines Nasenblutens fährt sie Felix (Ludwig Simon), den besten Freund von Sohn Paul (Tom Böttcher), sofort ins Krankenhaus. Leider bringt die Untersuchung eine niederschmetternde Diagnose. Felix leidet an einer lebensgefährlichen Störung der Knochenmarkfunktion und braucht dringend eine Transplantation. Erstaunlich schnell wird ein Kandidat gefunden, der überraschenderweise ganz in der Nähe wohnt. Dass Jakob Klier (Dirk Borchardt) ein Exfreund von Felix' Mutter (Deborah Kaufmann) ist, sorgt bald für weitreichende Komplikationen.

20:15 Uhr, RTL, Die Puppenstars, Castingshow

Sockenpuppen, die die Bühne rocken, filigranes Fingertheater und eine total durchgeknallte Puppen-Truppe - in der zweiten Folge kämpfen 16 Acts um den Einzug ins Finale. Wer schafft es, die Jury bestehend aus Gaby Köster, Max Giermann und Martin Reinl von sich zu überzeugen?

20:15 Uhr, RTL II, Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr, Actionthriller

Mike Banning (Gerard Butler) vom Secret Service ist Bodyguard des Präsidenten (Aaron Eckhart) und seiner Familie. Als er den Unfalltod der First Lady nicht verhindern kann, degradiert der Präsident ihn in das Finanzministerium. Als im Oval Office eine Versammlung mit den wichtigsten Staatsmännern Südkoreas stattfindet, um über die Krise zwischen Nord- und Südkorea zu beratschlagen, wird das Weiße Haus von terroristischen Nordkoreanern gestürmt. Banning, der sich in unmittelbarer Nähe befindet, sieht seine Chance zur Rehabilitation: Ohne zu zögern begibt er sich mitten in die Gefahrenzone, um das Leben des Präsidenten zu retten.

20:15 Uhr, Tele 5, Pandemic - Tödliche Erreger, Seuchenthriller

Der Tod eines Surfers an Bord schreckt die Flugzeug-Crew auf. Nach der Landung in L.A. stellt Dr. Kayla Martin (Tiffani-Amber Thiessen) das Flugzeug unter Quarantäne. Bald ist klar, dass der Mann an einer Infektion mit dem Virus H3N7 starb. Als Drogenboss Vicente (Michael Massee) mit einem Geschäftsmann aus der Quarantäne flieht, ist schnelles Handeln gefragt.

22:35 Uhr, ProSieben, I am Legend, Endzeitschocker

Ein als Heilmittel für Krebs angepriesenes Medikament sorgt in I am Legend für Entsetzen, denn es verwandelt die Menschen in blutdürstige Vampire. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung - wie der ehemalige Militärwissenschaftler Robert Neville (Will Smith) - ist gegen das gentechnisch veränderte Virus immun. Als einzig verbliebener Mensch in Manhattan versucht er mit Hilfe seines eigenen Blutes, ein Gegenmittel zu finden. Es gibt nur ein Problem: Die Vampire wollen sich überhaupt nicht heilen lassen.