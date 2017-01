TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Das Erste: Arzt mit Nebenwirkung, Romanze

Fabian Lauber (David Rott) und Janne Jarst (Anne Schäfer) sind voneinander fasziniert, könnten aber unterschiedlicher nicht sein. Der eigenwillige Landarzt ist ein Adrenalinjunkie, der sich den Kick beim Wingsuit-Jumping. Für Janne als Fachärztin für chinesische Heilkunde sind hingegen Ruhe und der achtsame Umgang mit Patienten sehr wichtig. Als Janne Fabian nach einem Motorrad-Unfall reanimiert, schiebt er seine aufwühlende Nahtoderfahrung ebenso beiseite wie ihren Rat, sich zu schonen. Er will im Eiltempo für den Wettkampf im Base-Jumping fit werden, für den sein Freund Sven (Michael Baral) bereits einen Sponsor gefunden hat.

20:15 Uhr, Sat.1: Wickie auf großer Fahrt, Abenteuerkomödie

Halvar (Waldemar Kobus) und die Wikinger erfahren von einem sagenhaften Schatz, der seinem Besitzer große Macht verleiht: der Hammer des Thor! Natürlich will die raubeinige Bande die magische Waffe finden. Doch auch der Schreckliche Sven hat es auf das wertvolle Stück abgesehen. Er kidnappt Halvar, so dass der unerfahrene Wickie (Jonas Hämmerle) den entführten Häuptling ersetzen muss. Unterstützung erhält er von der geheimnisvollen Svenja (Valeria Eisenbart), die sich der Mission anschließt und ebenso clever und pfiffig ist wie er.

20:15 Uhr, arte: Brief an mein Leben, Psychodrama

Die renommierte Professorin Toni (Marie Bäumer) ist immer unterwegs. Sie pendelt zwischen weltweiten Konferenzen, ihrer Lebensgefährtin Maria (Christina Hecke) und ihrer im Sterben liegenden Mutter. Zu lange überhört sie die Erschöpfungsrufe ihres Körpers, bis ihr Lebenstempo sie in eine Klinik für psychische Erkrankungen katapultiert. Schnell kommt es zu Konflikten mit Mitpatienten und Klinikärzten, deren Gute-Laune-Rhetorik Toni nicht erträgt. Alles ist leichter, als sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen zu müssen.

20:15 Uhr, ProSieben: Prometheus - Dunkle Zeichen, Sci-Fi

Am Ende des 21. Jahrhunderts trifft das Expeditionsraumschiff "Prometheus" auf dem weit entfernten Mond LV-223 ein. Vor Jahren hatte die Forscherin Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) auf einer steinzeitlichen Höhlenmalerei eine Sternenkarte entdeckt, die sich in gleicher Form überall auf der Erde in uralten Relikten wiederfand. Shaw hält die Sternenkonstellation für eine Einladung von humanoiden Aliens. An Bord der "Prometheus" befindet sich neben der Crew mit der knallharten Managerin Meredith Vickers (Charlize Theron) auch der Android David (Michael Fassbender). Auf LV-223 angekommen, warten grauenvolle Erkenntnisse auf die Forscher.

21:15 Uhr, RTL: Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, Dschungelshow

Rumble in the jungle: Es rappelt wieder im Dschungelcamp! Neben den Herausforderungen des Dschungels müssen sich die zwölf VIPs auch wieder dem Urteil der Zuschauer unterwerfen. Die entscheiden jeden Tag aufs Neue per Telefonabstimmung, welcher der Stars in der ersten Woche zur täglichen Dschungelprüfung antreten muss. Ab der zweiten Woche verlässt dann jeden Tag der Star mit den wenigsten Anrufen das Camp. Wer rockt den Dschungels 2017?