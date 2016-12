TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, RTL: Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen ALLE, Show

Es geht um alles oder nichts: neue Gegner und neue Herausforderungen für Thomas Gottschalk und Günther Jauch. Die beiden besten Freunde und größten Show-Moderatoren Deutschlands nehmen die Herausforderung an, in überraschenden, spektakulären und nervenaufreibenden Aktions-, Schätz- und Quizrunden gegen 500 Kandidaten aus ganz Deutschland anzutreten! Die Siegprämie beträgt mindestens 100.000 Euro. Moderatorin Barbara Schöneberger kommentiert mit Witz, Charme und Schlagfertigkeit.

20:15 Uhr, ProSieben: Der Schuh des Manitu - Extra Large, Winnetou-Parodie

Apachenhäuptling Abahachi (Michael "Bully" Herbig) nimmt beim Stamm der Schoschonen einen Kredit auf, um vom Ganoven Santa Maria (Sky du Mont) ein Lokal zu kaufen. Doch bei der Übergabe kommt es zum Eklat. Dabei erschießt der Bösewicht den Sohn des Schoschonen-Häuptlings. Die Schoschonen schwören Rache, und Abahachi hat nur eine Wahl: Er muss mit Hilfe seines Freundes Ranger (Christian Tramitz) einen wertvollen Schatz finden.

20:15 Uhr, Das Erste: Der kleine Lord, Melodram

Der achtjährige Ceddie Errol (Ricky Schroder) lebt zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit seiner verwitweten Mutter (Connie Booth) in bescheidenen Verhältnissen in New York. Eines Tages erhalten sie Nachricht vom Earl of Dorincourt (Sir Alec Guinness). Der Earl ist Ceddies Großvater. Sein Enkel kennt ihn aber nicht, denn der stolze alte Herr hatte sich seinerzeit von seinem Sohn Cedric - Ceddies Vater - losgesagt, als dieser eine Amerikanerin heiratete. Da inzwischen alle seine Söhne tot sind, wünscht der Earl, dass Ceddie nach England kommt, damit er als Erbfolger auf Schloss Dorincourt eine standesgemäße Erziehung erhält.

20:15 Uhr, Sat.1: Disneys Eine Weihnachtsgeschichte, Digitaltrickmärchen

London, Ende des 19. Jahrhunderts: Der alte Ebenezer Scrooge ist ein unverbesserlicher Geizhals. Auch Weihnachten ist für ihn nichts als ein Ärgernis. Da erscheint ihm am Heiligen Abend sein verstorbener Kompagnon Marley, der früher selbst ein eiskalter Geschäftsmann war und es nun bitter bereut. Er prophezeit Scrooge ein düsteres Ende für den Fall, dass er seinen Lebenswandel nicht grundlegend ändert. In dieser Nacht wird Scrooge von den Geistern der Weihnacht heimgesucht.

20:15 Uhr, RTL II: Das Bourne Ultimatum, Actionthriller

Der flüchtige Ex-Geheimagent Jason Bourne (Matt Damon) versucht, das Rätsel um seine Vergangenheit zu lösen. Als er zufällig von dem Journalisten Simon Ross (Paddy Considine) erfährt, der dabei ist das Geheimnis um seine Identität zu lüften, trifft er sich mit ihm in London. Ross verrät Bourne, dass sein Informant ihm sagen kann, wer er wirklich ist und was es mit der geheimen Operation auf sich hat, an der er einst teilnahm. Bevor er aber seine Quelle preisgeben kann, wird der Journalist von der CIA getötet. Jason Bourne macht sich nun selbst auf die Suche nach dem Informanten.