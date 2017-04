TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, Das Erste: Donna Leon: Tod zwischen den Zeilen, Krimi

Mit dem Fund einer Leiche beginnt für Commissario Brunetti (Uwe Kockisch) ein rätselhafter Fall: Enrico Franchini, ein ehemaliger Priester, der sein Leben dem Sammeln von kostbaren Schriften widmete, wurde in seiner Wohnung brutal ermordet. Kopien aus alten Büchern, die sich auf seinem Computer finden, führen zu rätselhaften Vorgängen in der Biblioteca Merula, die für ihre uralten Bestände berühmt ist. Von der Leiterin Dottoressa Fabbiani (Jenny Schily) erfahren die Ermittler, dass seit einiger Zeit einzelne Seiten aus kostbaren Folianten herausgetrennt und gestohlen wurden.

20:15 Uhr, VOX: Die Monster Uni, Komödie

Glupschauge Mike hat einen Traum: Er möchte professioneller Schrecker werden! Um die hohe Kunst des Erschreckens zu erlernen, macht er sich auf zur renommierten Monster-Universität, um sich dort für die Schreckwissenschaften einzuschreiben. Für Mike könnte es nicht besser laufen - er ist endlich Student und lernt jede Menge neue Monster kennen. Nur mit einem läuft es gar nicht rund: Sein Mitbewohner Sulley ist ein faules Großmaul und ziemlich weit davon entfernt, Mikes bester Freund zu sein.

20:15 Uhr, RTL II: Die Kochprofis - Einsatz am Herd, Gastrosoap

Im luxemburgischen Niemandsland hat Quereinsteiger Serge sein gesamtes Erbe in die "Auberge de Lausdorn" gesteckt. Doch trotz Nähe zur Bundesstraße, bleiben der Pension mit angeschlossenem Restaurant die Gäste aus. Der spärliche Umsatz reicht noch nicht einmal, um die Mitarbeiter zu bezahlen. Die Kochprofis Andi Schweiger und Nils Egtermeyer reisen zusammen mit dem österreichischen Spitzenkoch Max Pfeiffenberger nach Luxemburg, um die "Auberge" vor dem endgültigen Aus zu bewahren.

20:15 Uhr, kabel eins: Sleepy Hollow, Horrormärchen

Am Ende des 18. Jahrhunderts bemüht sich der exzentrische Polizist Ichabod Crane (Johnny Depp), Verbrechen auf fortschrittliche Weise aufzuklären. Seine modernen Untersuchungsmethoden werden auf die Probe gestellt, als Ichabod in Sleepy Hollow in einer Mordserie ermitteln soll. In dem kleinen Örtchen geht seit einiger Zeit die Angst um, und nach Einbruch der Dunkelheit wagen sich die Einwohner kaum noch aus dem Haus. Angeblich zieht ein kopfloser Reiter mordend durch die Gegend.

20:15 Uhr, ONE: Die Apothekerin, Schwarze Komödie

Die 30-jährige Apothekerin Hella (Katja Riemann) sehnt sich nach einem Mann, einem Haus und einem Kind. Als Hella den unsteten Zahnmedizin-Studenten Levin (Jürgen Vogel) heiratet, der seinen Großvater zwecks vorgezogener Erbschaft vergiftet hat, gehen zumindest zwei Wünsche der Apothekerin in Erfüllung. Doch das Eheleben in der Luxusvilla erweist sich rasch als Enttäuschung. Levin betrügt Hella mit der schlampigen Haushälterin Margot (Isabella Parkinson). Hella beseitigt die Konkurrentin durch einen fingierten Unfall und lässt sich auf eine Affäre mit Levins Busenfreund Dieter (Richy Müller) ein.