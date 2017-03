TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, VOX: Marvel's The Avengers, Comicaction

Durch ein Bündnis mit einer außerirdischen Rasse ist Thors Halbbruder Loki (Tom Hiddleston) zu einer mächtigen Bedrohung geworden. Nick Fury (Samuel L. Jackson), Leiter der S.H.I.E.L.D.-Organisation, sieht nur eine Möglichkeit, die Erde vor dem Untergang zu schützen: Er versammelt Superhelden, die als Team gegen Loki kämpfen sollen. Es gelingt ihm, Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Black Widow (Scarlett Johansson), Hawkeye (Jeremy Renner) und Captain America (Chris Evans) für das Projekt zu gewinnen, doch die Helden sind durchweg eigenwillige Einzelkämpfer, die noch nie im Team gearbeitet haben.

20:15 Uhr, ZDF: Der gleiche Himmel (3), Politdrama

Axels (Hannes Wegener) Traum vom Ausbruch in den Westen wird immer realer: Die Tunnelbauer nehmen ihn in ihre Gruppe auf - in wenigen Wochen wollen sie die gemeinsame Flucht durch den Tunnel wagen. Als er Duncan (Richard Pepper) von seinen Plänen erzählt, reagiert der sehr zurückhaltend: Zu groß ist seine Angst, Axel an die Verlockungen des Westens zu verlieren. Die Flucht droht ohnehin zu scheitern, denn als für Tobias (Daniel Zillmann) der Druck in der U-Haft zu groß wird, liefert er seine ehemaligen Freunde ans Messer und verrät alle Details des Tunnelbaus.

20:15 Uhr, RTL: Der Lehrer - Ganz der Papa, Dramedyserie

Rettet die GSG! Nach einer desaströsen Schulparty steht Roses (Ulrich Gebauer) Job als Rektor auf dem Spiel. Obwohl Noske (Andrea L'Arronge) und Vollmer (Hendrik Duryn) alles geben, möchte Schulamtsmitarbeiterin Mai ihnen ihr eigenes Konzept einer makellosen Musterschule aufzwängen. Auch Vollmer soll eingenordet werden und nun von 9 to 5 den gesitteten Vertrauenslehrer spielen. Die einzige Hoffnung: Ausgerechnet Luis (Julius Nitschkoff)! Bei einem formellen Abendessen soll sich der vulgäre Querulant als aalglatter Verlagserbe Niklas ausgeben und Roses Schulführung loben.

20:15 Uhr, kabel eins: Outbreak - Lautlose Killer, Actionthriller

Militärarzt Sam Daniels (Dustin Hoffman) ist hilflos: Der heimtückische Virus Motaba löscht innerhalb kürzester Zeit ein ganzes Dorf im afrikanischen Regenwald aus. Jetzt gilt es nur noch, Vorsichtsmaßnahmen gegen eine Verschleppung der Seuche zu treffen. Doch Daniels Warnungen stoßen auf taube Ohren. Wenig später ist die Katastrophe komplett: In einer amerikanischen Kleinstadt bricht eine tödliche Epidemie aus. Alle Symptome der Krankheit weisen auf den Motaba-Virus hin. Sam nimmt Kontakt zu seiner Ex-Frau, der Virologin Roberta Keough (Rene Russo), auf, um schnellstmöglich ein Anti-Serum zu entwickeln.

20:15 Uhr, RTL II: Die Kochprofis - Einsatz am Herd, Gastrosoap

Schon vor einigen Monaten konnten sich die Kochprofis von Manfreds Kochkünsten in seiner "EcoLounge by Jabinger" überzeugen lassen. Doch trotz neuem Konzept und leckerem Essen, bleiben die Gäste weiterhin aus. Der Grund: Das Lokal liegt ungünstig mitten im Innsbrucker Industriegebiet. Um das Familienunternehmen doch noch auf die Erfolgsspur zu bringen, reisen die Kochprofis Andi Schweiger und Ole Plogstedt mit einem neuen Konzept in der Tasche nach Innsbruck.