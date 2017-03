TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDF: Lena Lorenz: Geliehenes Glück, Heimatdrama

Mitten in der Nacht greift Lena Lorenz (Patricia Aulitzky) eine hochschwangere Frau auf, die offenbar zufällig in Himmelsruh gestrandet ist. Sie macht einen verzweifelten Eindruck. Lena nimmt sie mit auf den Lorenzhof. Katerina Nowak (Natalia Rudziewicz) steht kurz vor der Niederkunft. Doch als plötzlich das Ehepaar Beate (Edita Malovcic) und Christian Mertens (Florian Panzner) auftaucht, stellt sich heraus, dass die junge Frau eine Leihmutter ist. Das Ehepaar fordert "sein" Baby heraus. Katerina ist sich jedoch nicht sicher, ob sie das Baby tatsächlich dem Paar übergeben möchte.

20:15 Uhr, kabel eins: 16 Blocks, Copthriller

Der desillusionierte New Yorker Cop Jack Mosley (Bruce Willis) will einfach nur nach Hause und etwas trinken. Um 8.02 Uhr bekommt er jedoch einen scheinbar einfachen Auftrag: Der Kleinkriminelle Eddie Bunker (Mos Def) soll um 10 Uhr vor einem Untersuchungsausschuss gegen korrupte Polizisten aussagen und muss von seiner Zelle zum Gerichtsgebäude gebracht werden - das ist 16 Straßenblocks entfernt. In 15 Minuten wäre die Sache erledigt, aber plötzlich geht alles schief. Für Mosley und Bunker beginnt ein lebensbedrohlicher Trip.

20:15 Uhr, RTL: Der Lehrer: Is doch kein Einbruch, wenn man 'nen Schlüssel hat!, Dramedyserie

Emotionen? Wozu das denn? Michaels (Gabriel Merz) Tochter Klara (Sofie Eifertinger) ist für ein paar Tage bei Stefan (Hendrik Duryn) und Karin (Jessica Ginkel) untergekommen. Trotz des Besuchs dauert es nicht lange, bis im Hause Vollmer-Noske wieder lautstark gestritten wird. Völlig normal, finden Karin und Stefan. Völlig merkwürdig, findet Klara. Zu Hause redet sie nie über Probleme. Erst recht nicht über eins: Darüber, dass sie sich ritzt.

20:15 Uhr, RTL II: Lecker Schmecker Wollny - Silvias beste Schnäppchenrezepte, Dokusoap

Silvia steht vor einer großen Challenge: Die Elffach-Mama muss alle Lieblingsgerichte ihrer Kinder in einem Menü vereinen. Bei nur drei Gängen und einer zwölfköpfigen Familie heißt es daher geschickt zu kombinieren, umzuwandeln und auszuprobieren. Bei der Vorspeise entscheidet sich Silvia für selbstgemachte Wollny Tapas. Fingerfood kommt bei den Kids schließlich immer gut an und als kleine Häppchen lassen sich gleich mehrere Leibspeisen auf einmal in Mini-Version servieren. Das Hauptgericht soll ein mit Gouda überbackener Geflügelhack-Burger werden.

20:15 Uhr, VOX: After Earth, Sci-Fi-Action

Eine globale Katastrophe zerstörte vor über 1.000 Jahren die Erde. Der Menschheit gelang es jedoch, sich auf den Planeten Nova Prima zu retten. Bei einem Routineflug, der außer Kontrolle gerät, müssen General Cypher Raige (Will Smith) und sein Sohn Kitai (Jaden Smith) auf der völlig veränderten Erde notlanden. Cypher wird bei dem Absturz verletzt und so ist es an Kitai, sich alleine zu dem 100 Kilometer entfernten Heck ihres Raumschiffes durchzuschlagen. Doch der Weg zurück ist eine Odyssee. Es gibt keinen Sauerstoff mehr und das veränderte Klima hat auch bei den Tieren schreckliche Veränderungen hervorgerufen.