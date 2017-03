TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, Das Erste: Kommissar Pascha, Krimi

Kurz vor der Praterinsel spült die Isar eine Leiche an Land, der das arabische Wort für "Teufel" mit Reißzwecken in die Brust gestanzt ist. Ein Fall für die "Migrantenbrigade", findet Pius Leipold (Michael A. Grimm) von der Münchner Kripo. Mit den Worten: "Ihr seid's doch die Spezialisten für alles Tote, was nicht hiesig ist" schiebt er den toten Türken zur weiteren Ermittlung Kommissar Pascha (Tim Seyfi) und seiner "Migra" rüber. Zu Beginn besteht die "Migra" nur aus Pascha und Vierkant, genauer gesagt: Isabel Vierkant (Theresa Hanich), einer Kriminalbeamtin, die es nicht nur ihrem Chef in allem recht machen will, sondern auch noch turkologische Erkundungen anstellt, um ihm zu imponieren.

20:15 Uhr, ZDF: Lena Lorenz - Gegen alle Zweifel, Heimatdrama

Als Annette Bering (Sinja Dieks) auf Lena Lorenz (Patricia Aulitzky) trifft, entscheidet sich die hochschwangere Frau spontan für sie als ihre Hebamme. Lena ist ein wenig überrumpelt, denn Annette ist blind. Ihre Mutter ist verärgert über Annettes Alleingang. Eigentlich ist geplant, dass Annette mit ihrem Freund Gregor (Rahul Chakraborty) bei ihren Eltern wohnt. Lena bewundert Annettes Power. Dann steht diese plötzlich bei ihr auf dem Lorenzhof. Sie kann die ständige Bevormundung ihrer Mutter nicht mehr ertragen. Der starke Wille der blinden Frau, auf eigenen Füßen zu stehen, imponiert Lena.

20:15 Uhr, RTL II: Die Kochprofis XXL - Einsatz am Herd, Doku-Soap

Obwohl die kleinen Besucher vom Herumtoben im Indoor-Spielplatz "Simsalabim" großen Hunger haben sollten, herrscht im angeschlossenen Restaurant gähnende Leere. Schuld daran könnte die Qualität des Essens sein, denn die meisten Gerichte stammen aus dem Tiefkühler und der Fritteuse. Für Betreiber Micha (60) ist das "Simsalabim" sein Lebenswerk, das allerdings aufgrund von hohen Schulden in Gefahr ist. Seine Sorge darum lässt ihn am falschen Ende sparen. Die RTL II-Kochprofis Andi und Nils wollen Micha unter die Arme greifen und ihm wieder ein Gefühl für gutes Essen vermitteln.

20:15 Uhr, VOX: Iron Man, Superheldenabenteuer

Der exzentrische Waffenhändler und Erfinder Tony Stark (Robert Downey Jr.) wird entführt und gezwungen, eine besonders effektive Waffe zu konstruieren. Doch stattdessen baut sich der geniale Techniker einen Anzug aus Schwermetall, mit dessen Hilfe er fliehen kann. Wieder zu Hause in Los Angeles, verfeinert er die Technik immer weiter, bis ihm der Anzug sozusagen übermenschliche Fähigkeiten verleiht. Er ahnt nicht, dass ausgerechnet sein väterlicher Freund Stane (Jeff Bridges) der Mann ist, der ihm ans Leder will.

20:15 Uhr, kabel eins: Phenomenon - Das Unmögliche wird wahr, Erleuchtungsdrama

Der eher unbedarfte Automechaniker George (John Travolta) wird an seinem 37. Geburtstag von einem Blitz getroffen - und überlebt. Aber nicht nur das, er ist auch plötzlich übermenschlich intelligent: Er kann fließend spanisch sprechen, ist ein Schachmeister, verschlingt ein Buch nach dem anderen und entdeckt sogar, dass er über telekinetische Kräfte verfügt. Doch seine unverhoffte Gabe hat keineswegs nur Vorteile, sondern wandelt sich vielmehr bald zu einem Fluch.